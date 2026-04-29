West Bengal Elections Exit Poll Results: ৮৯.৯৯% 'পুশে' বাংলার আকাশে রকেট উৎক্ষেপণ কার, TMC, না, BJP'র? এক্সিট পোলের নিখুঁত আপডেট
West Bengal Elections Exit Poll Results: এর মধ্যেই মিলল মমতা ও মোদীর প্রতিক্রিয়া। বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে পিছু হঠব না। এটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলানোর নির্বাচন। আর মমতা পরিষ্কার বলে দিলেন, তৃণমূলই ফিরছে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: '২০০ ক্রস করবে তৃণমূল (TMC), কোথায় থামবে জানি না'! কার উক্তি? স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। বাংলায় সবে শেষ হল ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। ভোট-আবহে প্রধানমন্ত্রী বারবার এসেছেন বাংলায়। এসেছেন অমিত শাহ। পূর্ণমাত্রায় প্রচারকাজ সেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল। আজ, ২৯ এপ্রিল ছিল ভোটের দ্বিতীয় দিন। ভবানীপুরে সাড় চারটে নাগাদ ভোট দিতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর করলেন বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী।
দ্বিতীয় দফার ভোট
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার (Bengal Election Second Phase) ভোটগ্রহণ শেষ। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণবঙ্গের ১৪২টি আসনে আজ ভোট হল। এই দফায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, হুগলি এবং পূর্ব বর্ধমানের মতো জেলাগুলি অন্তর্ভুক্ত। যা তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) চিরাচরিত শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ভোট চলাকালীন বেশ কিছু এলাকা থেকে বিক্ষিপ্ত হিংসা, উত্তেজনা এবং ইভিএম (EVM) কারচুপির খবর পাওয়া গিয়েছে। সকাল ৭টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, শেষ হল সন্ধে ৬টায়।
তৃণমূল ২০০ প্লাস
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করবে। ২০০ পাচ্ছেই তৃণমূল। ২০০ প্লাস হবে। কোথায় থামবে জানি না। শুধু তাই নয়, মমতা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, লোক না থাকায় বিজেপির হয়ে এজেন্ট হয়ে বসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজন। বড় অভিযোগ তুলেছেন মমতা।
রাজ্য জুড়ে এমনকি তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেও উত্তেজনার খবরের মাঝেই তিনি এই ঘোষণা করেন।
ইভিএম কারচুপি
এদিকে ইভিএম কারচুপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, ইভিএম কারচুপির অভিযোগগুলি তদন্ত করে দেখা হবে। নির্বাচন সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, ফলতার বুথগুলিতে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে সেখানে পুনরায় ভোটগ্রহণ (re-poll) করা হবে। দ্বিতীয় দফার ভোটের দিন ফলতা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পাণ্ডা অভিযোগ করেন, শাসক দল ইচ্ছাকৃতভাবে ইভিএম বোতাম জ্যাম করে ভোটারদের বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে। তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন, যার ভিত্তিতে কমিশন ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।
২০২৬
তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার ভবানীপুরে প্রচার করেছেন। ২০২১ সালে ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৭৭টি জিতে বিজেপি বাংলার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ২০২৬-এ গেরুয়া শিবির কেমন ফল করে, তা দেখা এখন অত্যন্ত আকর্ষণীয় হবে।
ভোটশতাংশের আপডেট
প্রসঙ্গত আজ, ২৯ এপ্রিল বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় আজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট ভোট পড়েছে ৮৯.৯৯ শতাংশ।
হুগলিতে পড়েছে ৯০.৩৪ শতাংশ, কলকাতা উত্তরে ৮৭.৭৭, কলকাতা দক্ষিণে ৮৬.১১, হাওড়ায় ৮৯.৪৪, নদিয়ায় ৯০.২৮, উত্তর ২৪ পরগনায় ৮৯.৭৪, পূর্ব বর্ধমানে ৯২.৪৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮৯.৫৭ শতাংশ। প্রসঙ্গত আজ, ভোটের দ্বিতীয় দফায় দুপুর ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৭৮.৬৮ শতাংশ। দুপুর তিনটে পর্যন্ত হুগলিতে ভোট পড়েছিল ৮০.৭৭ শতাংশ, হাওড়ায় ভোট পড়েছিল ৭৭.৭৩%, কলকাতা উত্তরে ৭৮.০০, কলকাতা দক্ষিণে ৭৫.৩৮% নদীয়ায় ৭৯.৭৯%, উত্তর ২৪ পরগনায় ৭৭.৩৯%, পূর্ব বর্ধমানে ৮৩.১১, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭৬.৭৫%।
এগ্জিট পোল
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) নিয়ে খুব স্বভাবতই বিপুল চর্চা চলেছে। বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৩ এপ্রিল, পরেরটি হল আজ ২৯ এপ্রিলে। ভোটগণনা হবে ৪ মে। সাধারণত নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরেই বুথফেরত সমীক্ষার (Exit Poll) ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তবে সম্ভাব্য ফলের চর্চা চলছেই।
মমতা-মোদী
আর এর মধ্যেই মিলল মমতা ও মোদীর প্রতিক্রিয়া। বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে পিছু হঠব না। এটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলানোর নির্বাচন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কমজোর হলে গোটা ভারতের ক্ষতি হয়। ২০১৩ থেকে এই কথা বলছি, পূর্বভারতকে এগিয়ে নিতে হবে। বিহার ওড়িশার পরে এবার বাংলায় পদ্ম ফুটবে। বাংলায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হতে চলেছে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরে। আর আজ মমতা পরিষ্কার বলে দিলেন, তৃণমূলই ফিরছে।
কোন দল কত?
যদিও একটি সংবাদমাধ্যমের এক্সিট পোল অনুযায়ী খুব অল্প হলেও বাংলায় এগিয়ে রয়েছে বিজেপিই। তারা ১৪৬ থেকে ১৬০টি আসন নিয়ে সরকার গড়তে পারে বলে বলা হচ্ছে। তৃণমূলের ভোট শতাংশ থাকবে ৪০ আর বিজেপির ৪২ শতাংশ। এবারেও ব্যর্থ হবে বাম-কংগ্রেস জোট।
২০২১ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা
২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 'অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া' (Axis My India)-র বুথফেরত সমীক্ষায় রাজ্যের ২৯২টি আসনে বিজেপি (BJP) এবং তৃণমূলের (TMC) মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল। সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি জোট ১৩৪ থেকে ১৬০টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল জোট ১৩০ থেকে ১৫৬টি আসন পেতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কংগ্রেস-বাম জোট নিয়েও ছিল পূর্বাভাস। সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, রাজ্যে কংগ্রেস-বাম জোট পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যেতে পারে।
