Jyotipriyo Mallick: 'আমার বাড়িতে আগে থেকেই রেইকি করে গিয়েছিল...' জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উপর হামলার ঘটনায় বিস্ফোরক দাবি...

নান্টু হাজরা: সল্টলেকে তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে ঢুকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পরে বিধায়ককে এলোপাথাড়ি চড়-ঘুষি মেরে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়েছেন ছেলে অভিষেক দাস ওরফে পাপাই। অভিযোগ পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিস। কী বলছেন অভিষেকের বাবা-মা-কাকারা? কী কারণে এমন কাজ করে বসেছে ছেলে হাবড়ার জয়গাছির বাসিন্দা অভিষেক? বিধাননগর থানায় এসে বিস্ফোরক দাবি যুবকের পরিবারের।
অভিষেক দাসের বাড়ির লোক এদিন রাতেই খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পৌঁছয় বিধান নগর নর্থ থানায়। পরিবার সূত্রে বাবা-কাকাদের তরফে দাবি করা হয়, 'রবিবার ভোর চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলে। মানসিক ভারসাম্যহীন ওই যুবকের গত চার বছর ধরে চিকিৎসা চলছে।'
অভিষেকের বাবা জানান, 'আমাদের থানা থেকে ফোন করে আসার জন্য বলা হয়েছে তাই আমরা এসেছি। কাকে মেরেছে কেন মেরেছে এই বিষয়ে আমরা কিছু জানি না'।
অন্যদিকে অভিষেক দাস ওরফে পাপাই দাসের মা জানান, 'ভোর চারটে নাগাদ ছেলে বাড়ি থেকে বেরোয়। এরপর সকাল আটটা নাগাদ জানায় সে দত্তপুকুরে আছে। 'কাজে আছি' বলে ফোনে জানায় সে। পরে বিকেলে বলে 'উল্টোডাঙায় আছি, কাজে আছি।'
এরপর রাত আটটা নাগাদ ছেলে বাড়িতে ফোন করে জানায়, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সিকিউরিটি আমাকে আটকে রেখেছে।' অভিষেকের মা আরও জানান, 'তাঁর ছেলে মানসিক রোগী। মানসিক হাসপাতালে দু-দু'বার ভর্তি হয়েছেন। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে চাকরির জন্য গিয়েছিলেন।'
সূত্রের খবর, হাবড়ার জায়গাছির বাসিন্দা এই পাপাই দাস ওরফে বুদ্ধ ওরফে অভিষেক দাস মানসিক রোগী। এর আগেও হাবরার চেয়ারম্যান, হাবরার ভাইস চেয়ারম্যান-সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে আচমকা ঢোকার ইতিহাস রয়েছে তাঁর। একাধিকবার পুলিস তাঁকে আটকও করেছে একই রকম অভিযোগে। পাপাইয়ের বাবার এফসিআর গোডাউন রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।
এদিকে এই ঘটনায় চোট পেয়েছেন বিধায়ক। ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'দেখে মনে হল ছেলেটি নেশাগ্রস্থ ছিল আগে থেকেই আমার বাড়িতে রেকি করছিল। আমার বাড়িতে যে কর্মচারী থাকে তাঁকে সে বারবার আমি কোথায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর আটটা নাগাদ আমি বাড়িতে ঢুকতেই পিছন পিছন ও বাড়িতে প্রবেশ করে হঠাৎ এসে আমার পেটে একটা ঘুসি মারে।'
প্রাক্তন মন্ত্রী আরও বলেন, 'এরপর আমি চেঁচামেচি করতেই বাইরে থাকা যে নিরাপত্তারক্ষী সে আসে ও তাকে আটক করে ফেলে। যুবককে ধরে পুলিসের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেন মারল বুঝতে পারছি না। তবে এ বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাব। এর আগে কখনও এই ছেলেটিকে দেখিনি কোথাও। আজ পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা আমার সঙ্গে ঘটেনি।'
