English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • West Bengal Exit Polls 2026: ৪ মে বাংলায় পদ্ম-পুরাণ না, সবুজের অভিযান? ৫ সমীক্ষাতেই বিজেপির মেগা জয়ের সুর; তৃণমূল কটা পাচ্ছে

West Bengal Exit Polls 2026: ৪ মে বাংলায় পদ্ম-পুরাণ না, সবুজের অভিযান? ৫ সমীক্ষাতেই বিজেপি'র মেগা জয়ের সুর; তৃণমূল ক'টা পাচ্ছে

Bengal Exit Polls 2026 Highlights: দু’দফার নির্বাচন শেষে সর্বত্রই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। কে শাসন করবে বাংলা-- বিজেপি না, তৃণমূল? ৪ মে নরেন্দ্র মোদী তথা অমিত শাহ তথা শুভেন্দু অধিকারীর ভাগ্য নির্ধারণ! ৪ মে ভাগ্য নির্ধারণ মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের!

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 3, 2026, 02:23 PM IST
West Bengal Exit Polls 2026: ৪ মে বাংলায় পদ্ম-পুরাণ না, সবুজের অভিযান? ৫ সমীক্ষাতেই বিজেপি'র মেগা জয়ের সুর; তৃণমূল ক'টা পাচ্ছে
কে শাসন করবে বাংলা? সবচেয়ে নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপক (প্রতীকী ছবি)।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণনার (Counting) ঠিক আগে দেখে নিন বুথফেরত সমীক্ষার (Exit Polls 2026) লেটেস্ট আপডেট! কে কত আসন পাচ্ছে? বাংলায় কে গড়ছে সরকার?  ৪ মে বাংলায় পদ্ম-পুরাণ না, সবুজের অভিযান? ৫ সমীক্ষাতেই বিজেপি'র মেগা জয়ের (Mega Win For BJP/TMC) সুর! রইল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) বুথফেরত সমীক্ষায় বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার পূর্বাভাস। কে শাসন করবে বাংলা-- বিজেপি না, তৃণমূল? ৪ মে নরেন্দ্র মোদী তথা অমিত শাহ তথা শুভেন্দু অধিকারীর ভাগ্য নির্ধারণ! ৪ মে ভাগ্য নির্ধারণ মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Poll Of Exit Polls 2026: বেরল এক্সিট পোলের সব চেয়ে বড় ও বিশ্বাসযোগ্য রেজাল্ট; বাংলায় এগিয়ে বিজেপিই

২৯৪ আসনের কে ক'টি?

২০২৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের জন্য যে লড়াই , তাকে কী ভাবে দেখছে বিভিন্ন সংস্থা? সম্ভাব্য ফলাফল দেওয়া হল:

বেশিরভাগ সমীক্ষায় বিজেপিরই জয়জয়কার

P-Marq: বিজেপি ১৫০–১৭৫টি আসন পেতে পারে। তৃণমূল ১১৮–১৩৮টি।

Matrize: বিজেপি ১৪৬–১৬১টি আসন পেতে পারে। তৃণমূল ১২৫–১৪০টি।

Chanakya Strategies: বিজেপি ১৫০–১৬০টি আসন পেতে পারে। তৃণমূল ১৩০–১৪০টি।

Praja Poll: বিজেপি ১৭৮–২০৮টি আসন পেয়ে বড় জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তৃণমূল পেতে পারে ৮৫–১১০টি আসন।

আরও পড়ুন: West Bengal Elections Exit Poll Results: ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট ২৩৫ পাবে, মিলিয়েছিলেন একমাত্র ইনিই: ছাব্বিশের ভোটেও বিরাট এগজিট পোল জানিয়ে দিলেন সেই তিনিই

কিছু সমীক্ষায় তৃণমূলের জয়ের পূর্বাভাস

Peoples Pulse: এই সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস ১৭৭–১৮৯টি আসন পেয়ে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় ফিরতে পারে। বিজেপি পেতে পারে ৯৫–১১০টি আসন।

Axis My India: তৃণমূল ১৭৭–১৮৭ এবং বিজেপি ১৪২–১৭১ এর মধ্যে একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে।

এবং ফলোদি সাট্টা বাজার

ফলোদী বেটিং মার্কেট অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে এবং প্রথম দফার নির্বাচনের পর বাংলায় তৃণমূলকেই এগিয়ে রাখা হচ্ছিল। প্রথম পর্বের পর সাট্টা বাজারের অনুমান ছিল, রাজ্যে ১৫৮-১৬১টি আসন পেয়ে এগিয়ে থাকবে তৃণমূল। সরকার গড়বে তৃণমূলই। বিজেপি পাবে ১২৭-১৩০টি আসন। তবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের পরে সাট্টা বাজারের হিসাবে  পরিবর্তন এসেছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে তাদের অনুমান, বিজেপি ১৫০ থেকে ১৫২টি আসন পাবে। তৃণমূল ১৩৭-১৪০টি আসন। ফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির। এর অর্থ, দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে বিজেপিকে ১৫০টি আসনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে ফলোদীর সাট্টা বাজার। 

আরও পড়ুন: West Bengal Elections Exit Poll Results: ৮৯.৯৯% 'পুশে' বাংলার আকাশে রকেট উৎক্ষেপণ কার, TMC, না, BJP'র? এক্সিট পোলের নিখুঁত আপডেট

নির্বাচন পুনর্নির্বাচন

প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচন দুটি দফায় সম্পন্ন হয়েছে-- প্রথম দফা ২৩ এপ্রিলে এবং দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিলে। নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী ৪ মে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। তবে, কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ২১ মে পুনর্নির্বাচন হবে এবং সেটির ফল ঘোষণা করা হবে ২৪ মে। তবে রাজ্যের বাকি ২৯৩টি আসনের ফল আগামীকাল ৪ মে-ই জানা যাবে।

বিশেষ বিশ্লেষণ

বেশির ভাগ বুথফেরত সমীক্ষাই বাংলায় ক্ষমতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পিলপলস পালস-এর মতো কিছু সংস্থা এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই আস্থা রাখছে। তবে, বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল সবসময় সঠিক হয় না, এটি কেবল ভোটারদের মতামতের উপর ভিত্তি করে একটি গাণিতিক পূর্বাভাস মাত্র। চূড়ান্ত ফলাফল জানার জন্য আগামীকাল সোমবার ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আরও পড়ুন: Bengal Exit Poll UPDATES: ৯২.৪৭%-র পদ্মে কত, ঘাসফুলে কত? গেরুয়া-সবুজ যুদ্ধে কে এগিয়ে? সব হিসেব উল্টে দেওয়া সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বিরাট আপডেট

ভোট শতাংশ

বাংলায় এবার দ্বিতীয় দফাতেও রেকর্ড ভোট পড়েছে। শতাংশের হিসেবে সেটা সর্বশেষ আপডেট পাওয়া পর্যন্ত ৯২.৬৭! ভাবা যায়! স্বাধীনতার পরে এটা কোনও একটি নির্বাচনে পড়া ভোটের শতাংশের হিসেবে রেকর্ড! ঐতিহাসিক! বাংলায় দ্বিতীয় দফায় শতাংশের হিসেব ভোট পড়েছে ৯২.৬৭! প্রথম দফার নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৯৩.১৯%। দুই দফা মিলিয়ে রাজ্যে মোট ভোটদানের গড় হার দাঁড়িয়েছে-- ৯২.৪৭%! অত্যাশ্চর্য! এর আগে পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড ছিল ৮৪.৭২%! ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে। এই তথ্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে, তৃণমূল প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১৫টি আসন জিতেছিল। ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি জিতেছিল ৭৭টি আসন।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

এ কথা ঠিক, এবারের ভোটের পরে সর্বত্রই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। রেকর্ড ভোট পড়ায় শাসকদল এবং বিজেপি উভয়েই সরকার গঠন করবে বলে দাবি করছে। দু’দফার নির্বাচন শেষে এবার ভোট পড়েছে রেকর্ড সংখ্যক।

প্রাক্‌-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা

নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বুথফেরত বা প্রাক্‌-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা বাস্তবের সঙ্গে তেমন একটা মেলে না। বাংলার ক্ষেত্রে না মেলার বহু উদাহরণ আছে। আবার মিলে যাওয়ার কিছু উদাহরণও রয়েছে।

(এই বিশ্লেষণ কোনোভাবেই বুথফেরত সমীক্ষা বা Exit Poll নয়। এটি রাজনৈতিক মূল্যায়ন। যেখানে সমস্ত পক্ষের তথ্য মতামত অনুমান সংগ্রহ করে একত্রে সন্নিবেশিত। কেউ এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সচেতন পাঠক যা বুঝবেন, যা ভাববেন, তা স্বদায়িত্বে। এতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Bengal Exit PollsExit Poll HighlightsWest Bengal Exit PollsWB Exit PollsW B Exit PollsmodiWest Bengal Assembly ElectionmamataBJPTMCকে জিতবে বাংলায়? এগজিট পোলবাংলার বিধানসভা ভোটের ফলমোদীমমতাতৃণমূল বিজেপিপদ্মফুলঘাসফুল
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: উত্তাল সমুদ্র, বাংলায় ঘোর বিপর্যয়: কালবৈশাখীর রক্তচক্ষুতে লন্ডভন্ড জেলার পর জেলা
.

পরবর্তী খবর

Dilip Ghosh: 'বাংলায় আছে একটা ডোনাল্ড ট্রাম্প, বোমা মেরে উড়িয়েও দিতে পারে গণনাকেন্দ্র...