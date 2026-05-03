West Bengal Exit Polls 2026: ৪ মে বাংলায় পদ্ম-পুরাণ না, সবুজের অভিযান? ৫ সমীক্ষাতেই বিজেপি'র মেগা জয়ের সুর; তৃণমূল ক'টা পাচ্ছে

West Bengal Exit Polls 2026: ৪ মে বাংলায় পদ্ম-পুরাণ না, সবুজের অভিযান? ৫ সমীক্ষাতেই বিজেপি'র মেগা জয়ের সুর; তৃণমূল ক'টা পাচ্ছে
Bengal Exit Polls 2026 Highlights: দু’দফার নির্বাচন শেষে সর্বত্রই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। কে শাসন করবে বাংলা-- বিজেপি না, তৃণমূল? ৪ মে নরেন্দ্র মোদী তথা অমিত শাহ তথা শুভেন্দু অধিকারীর ভাগ্য নির্ধারণ! ৪ মে ভাগ্য নির্ধারণ মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গণনার (Counting) ঠিক আগে দেখে নিন বুথফেরত সমীক্ষার (Exit Polls 2026) লেটেস্ট আপডেট! কে কত আসন পাচ্ছে? বাংলায় কে গড়ছে সরকার? রইল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের (West Bengal Assembly Election 2026) বুথফেরত সমীক্ষায় বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার পূর্বাভাস।
২৯৪ আসনের কে ক'টি?
২০২৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের জন্য যে লড়াই , তাকে কী ভাবে দেখছে বিভিন্ন সংস্থা? সম্ভাব্য ফলাফল দেওয়া হল:
বেশিরভাগ সমীক্ষায় বিজেপিরই জয়জয়কার
P-Marq: বিজেপি ১৫০–১৭৫টি আসন পেতে পারে। তৃণমূল ১১৮–১৩৮টি।
Matrize: বিজেপি ১৪৬–১৬১টি আসন পেতে পারে। তৃণমূল ১২৫–১৪০টি।
Chanakya Strategies: বিজেপি ১৫০–১৬০টি আসন পেতে পারে। তৃণমূল ১৩০–১৪০টি।
Praja Poll: বিজেপি ১৭৮–২০৮টি আসন পেয়ে বড় জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তৃণমূল পেতে পারে ৮৫–১১০টি আসন।
কিছু সমীক্ষায় তৃণমূলের জয়ের পূর্বাভাস
Peoples Pulse: এই সমীক্ষা অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেস ১৭৭–১৮৯টি আসন পেয়ে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় ফিরতে পারে। বিজেপি পেতে পারে ৯৫–১১০টি আসন।
Axis My India: তৃণমূল ১৭৭–১৮৭ এবং বিজেপি ১৪২–১৭১ এর মধ্যে একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে।
এবং ফলোদি সাট্টা বাজার
ফলোদী বেটিং মার্কেট অনুযায়ী, নির্বাচনের আগে এবং প্রথম দফার নির্বাচনের পর বাংলায় তৃণমূলকেই এগিয়ে রাখা হচ্ছিল। প্রথম পর্বের পর সাট্টা বাজারের অনুমান ছিল, রাজ্যে ১৫৮-১৬১টি আসন পেয়ে এগিয়ে থাকবে তৃণমূল। সরকার গড়বে তৃণমূলই। বিজেপি পাবে ১২৭-১৩০টি আসন। তবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের পরে সাট্টা বাজারের হিসাবে পরিবর্তন এসেছে। দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে তাদের অনুমান, বিজেপি ১৫০ থেকে ১৫২টি আসন পাবে। তৃণমূল ১৩৭-১৪০টি আসন। ফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কা কংগ্রেস এবং বাম দলগুলির। এর অর্থ, দ্বিতীয় দফার ভোটের পরে বিজেপিকে ১৫০টি আসনের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে ফলোদীর সাট্টা বাজার।
নির্বাচন পুনর্নির্বাচন
প্রসঙ্গত, এবারের নির্বাচন দুটি দফায় সম্পন্ন হয়েছে-- প্রথম দফা ২৩ এপ্রিলে এবং দ্বিতীয় দফা ২৯ এপ্রিলে। নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী ৪ মে নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে। তবে, কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ২১ মে পুনর্নির্বাচন হবে এবং সেটির ফল ঘোষণা করা হবে ২৪ মে। তবে রাজ্যের বাকি ২৯৩টি আসনের ফল আগামীকাল ৪ মে-ই জানা যাবে।
বিশেষ বিশ্লেষণ
বেশির ভাগ বুথফেরত সমীক্ষাই বাংলায় ক্ষমতার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পিলপলস পালস-এর মতো কিছু সংস্থা এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই আস্থা রাখছে। তবে, বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল সবসময় সঠিক হয় না, এটি কেবল ভোটারদের মতামতের উপর ভিত্তি করে একটি গাণিতিক পূর্বাভাস মাত্র। চূড়ান্ত ফলাফল জানার জন্য আগামীকাল সোমবার ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
ভোট শতাংশ
বাংলায় এবার দ্বিতীয় দফাতেও রেকর্ড ভোট পড়েছে। শতাংশের হিসেবে সেটা সর্বশেষ আপডেট পাওয়া পর্যন্ত ৯২.৬৭! ভাবা যায়! স্বাধীনতার পরে এটা কোনও একটি নির্বাচনে পড়া ভোটের শতাংশের হিসেবে রেকর্ড! ঐতিহাসিক! বাংলায় দ্বিতীয় দফায় শতাংশের হিসেব ভোট পড়েছে ৯২.৬৭! প্রথম দফার নির্বাচনে ভোটদানের হার ছিল ৯৩.১৯%। দুই দফা মিলিয়ে রাজ্যে মোট ভোটদানের গড় হার দাঁড়িয়েছে-- ৯২.৪৭%! অত্যাশ্চর্য! এর আগে পশ্চিমবঙ্গে সর্বোচ্চ ভোটদানের রেকর্ড ছিল ৮৪.৭২%! ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে। এই তথ্য ভারতের নির্বাচন কমিশনের। প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনে, তৃণমূল প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ২১৫টি আসন জিতেছিল। ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি জিতেছিল ৭৭টি আসন।
হাড্ডাহাড্ডি লড়াই
এ কথা ঠিক, এবারের ভোটের পরে সর্বত্রই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। রেকর্ড ভোট পড়ায় শাসকদল এবং বিজেপি উভয়েই সরকার গঠন করবে বলে দাবি করছে। দু’দফার নির্বাচন শেষে এবার ভোট পড়েছে রেকর্ড সংখ্যক।
প্রাক্-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা
নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরনের বুথফেরত বা প্রাক্-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা বাস্তবের সঙ্গে তেমন একটা মেলে না। বাংলার ক্ষেত্রে না মেলার বহু উদাহরণ আছে। আবার মিলে যাওয়ার কিছু উদাহরণও রয়েছে।
(এই বিশ্লেষণ কোনোভাবেই বুথফেরত সমীক্ষা বা Exit Poll নয়। এটি রাজনৈতিক মূল্যায়ন। যেখানে সমস্ত পক্ষের তথ্য মতামত অনুমান সংগ্রহ করে একত্রে সন্নিবেশিত। কেউ এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সচেতন পাঠক যা বুঝবেন, যা ভাববেন, তা স্বদায়িত্বে। এতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
