West Bengal Exit Polls: বাংলার সবচেয়ে বড় এগজিট পোল আসছে: কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে? নজর রাখুন এখানে

West Bengal Exit Polls: বাংলার সবচেয়ে বড় এগজিট পোল আসছে: কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে? নজর রাখুন এখানে
WB Assembly Election: ভারতের নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল শুরু হলেও আজ কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এগজিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নির্বাচন কমিশন (Election Commission of India) পরিষ্কার জানিয়ে দিল, কখন আসবে এগজিট পোল (exit polls)। আজ বৃহস্পতিবার বাংলায় প্রথম দফার ভোট অনুষ্ঠিত হল (West Bengal first phase of voting)। কমিশন এগজিট পোল নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে (ECI strict rules regarding exit polls)
বুথফেরত সমীক্ষা
পশ্চিমবঙ্গ বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Polls) কবে প্রকাশিত হবে? নির্বাচন কমিশন (ECI) স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ (২৩ এপ্রিল) শুরু হলেও আজ কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এক্সিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে।
কবে/কখন জানা যাবে বুথফেরত সমীক্ষা?
নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে এগজিট পোলের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে, যা ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পশ্চিমবঙ্গসহ আরও পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সবকটি দফার ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংস্থা এই ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় (২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল) ভোটগ্রহণ হচ্ছে। ফলে ২৯ এপ্রিল শেষ দফার ভোট শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পর থেকে এক্সিট পোল দেখানো সম্ভব হবে। তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার করা বুথফেরত সমীক্ষাগুলি তাই আগামী ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের পরই একমাত্র সংবাদমাধ্যমে দেখা যাবে। এর আগে কোনোভাবেই তা জনসমক্ষে আনা যাবে না, হল সেটা আইনত দণ্ডনীয়।
নির্বাচন কমিশনের নিয়ম ও শাস্তি
জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ১২৬এ (Section 126A) ধারা অনুযায়ী, ভোট চলাকালীন বা নির্ধারিত সময়ের আগে বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে। ভোটারদের উপর যাতে কোনো বিশেষ সমীক্ষার প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই এই নিষেধাজ্ঞা।
ভোটের প্রেক্ষাপট
পশ্চিমবঙ্গে এবার তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে লড়ছেন, অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বাংলায় সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসও এই লড়াইয়ে সামিল। এক্সিট পোল ছাড়াও, প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের শেষ ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। এই সময়ে কোনো বড় জনসভা বা প্রচার চালানো যায় না, কেবল সীমিত পরিসরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের অনুমতি থাকে। সাধারণত সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে।
