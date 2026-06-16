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Buxa Tiger Reserve: জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য ব্যাঘ্র-সংবাদ! পুজোর আগেই বক্সায় নতুন 'অতিথি': বনমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

Tiger in Buxa Reserve Forest: আগামী দেড় থেকে দু’মাসের মধ্যেই বক্সায় বাঘ! জঙ্গলে প্রবেশের এন্ট্রি ফি পুনরায় চালুর ভাবনা। জঙ্গল এলাকায় বেআইনি নির্মাণে নেওয়া হবে কড়া অবস্থান।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 16, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:00 AM IST
Buxa Tiger Reserve: জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য ব্যাঘ্র-সংবাদ! পুজোর আগেই বক্সায় নতুন 'অতিথি': বনমন্ত্রীর বড় ঘোষণা
Image Credit: বক্সায় বাঘ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য ব্যাঘ্র-সংবাদ! পুজোর আগেই বক্সায় নতুন অতিথি:বনমন্ত্রীর বড় ঘোষণা
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