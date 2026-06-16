Buxa Tiger Reserve: জঙ্গলপ্রেমীদের জন্য ব্যাঘ্র-সংবাদ! পুজোর আগেই বক্সায় নতুন 'অতিথি': বনমন্ত্রীর বড় ঘোষণা

নারায়ণ সিংহ রায়: পর্যটকদের জন্য বড় সুখবর। পুজোর আগেই বক্সায় আসছে বাঘ। জানালেন বনমন্ত্রী মনোজ ওঁড়াও। পুজোর আগেই ডুয়ার্সের জঙ্গলে দেখা মিলতে পারে বাঘের। এমনই আশাব্যঞ্জক বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বনমন্ত্রী মনোজ ওঁড়াও।
তিনি জানান, আগামী দেড় থেকে দু’মাসের মধ্যেই বক্সা অঞ্চলে বাঘ আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে দুর্গাপুজোর মরসুমে পর্যটকেরা বক্সায় বাঘ দেখার সুযোগ পেতে পারেন। সোমবার মালবাজারে একটি জনকল্যাণ শিবিরে যোগ দেওয়ার পর বনমন্ত্রী চাপরামারি বন বাংলো-তে গরুমারা জাতীয় উদ্যান এবং জলপাইগুড়ি বন বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বন সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণ সুরক্ষা এবং পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বৈঠকের পর বনমন্ত্রী জানান, বন দফতরে পর্যাপ্ত বনকর্মী ও যানবাহনের অভাব রয়েছে। এই ঘাটতি দূর করে বন দফতরের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বন দফতরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যা এখন ধাপে ধাপে সংশোধন করা হবে। সূত্রের খবর, জঙ্গলে প্রবেশের এন্ট্রি ফি পুনরায় চালু করার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে বন দফতর। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এর ফলে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া সম্ভব হবে।
এছাড়াও, জঙ্গল এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছেন বনমন্ত্রী। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ভবিষ্যতে বনাঞ্চলে নতুন করে কোনও অবৈধ নির্মাণ বা সেই কাজে মদত দেওয়া হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্প হিসেবে পর্যটনের গুরুত্ব তুলে ধরে বনভিত্তিক পর্যটন আরও প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বনসম্পদ রক্ষা করেই কীভাবে পর্যটনের বিকাশ ঘটানো যায়, সেই লক্ষ্যেই কাজ করবে বন দফতর বলে জানানো হয়েছে।
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