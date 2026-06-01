Free Bus Travel for Women: প্রতিশ্রুতিতে সিলমোহর! আজ থেকেই মহিলাদের 'জিরো-ভ্যালু' টিকিটে সরকারি বাসে ফ্রি জার্নি শুরু

অয়ন ঘোষাল: নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি পূরণ করল বিজেপি সরকার। ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই দলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, সরকার গঠিত হলে মহিলাদের জন্য সরকারি বাস পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে। অবশেষে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হল সেই সিদ্ধান্ত। সোমবার সকাল থেকেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলারা কোনো টিকিট ছাড়াই যাতায়াত করতে পারছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস।
সরকারি বাসে চড়তে পারবেন মহিলাদের কোন কোন নথি দেখাতে হবে?
নিখরচায় সরকারি বাসে যাতায়াতের সুবিধা রাজ্যের সমস্ত ছোট রুটে যেমন পাওয়া যাবে, তেমনই দূরপাল্লার সরকারি বাসেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ দীঘা থেকে দার্জিলিং বা হাওড়া থেকে মানিকতলা NBSTC, SBSTC, WBTC বা CTC-র বাসে আজ থেকে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।
কী এই পিংক কার্ড?
রাজ্য সরকারের তরফে মহিলাদের সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য দেওয়া হবে ‘পিঙ্ক কার্ড’। এটি আসলে গোলাপি রঙের স্মার্ট কার্ড, যা দেখিয়ে সরকারি বাসে ভ্রমণ করা যাবে। এই কার্ডটি ‘ফ্রি ট্রাভেল পাস’ হিসেবে কাজ করবে। বাসে ওঠার পর কন্ডাক্টরের কাছে থাকা ই-পশ (e-POS) মেশিনে এই কার্ডটি সোয়াইপ বা কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করিয়ে মহিলারা বিনামূল্যে ‘জিরো-ভ্যালু টিকিট’ সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ করতে এই কার্ডটি খুব শীঘ্রই চালু করা হবে।
পিঙ্ক কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা কি? আবেদনকারীকে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এই স্মার্ট কার্ড তৈরির জন্য কোনও নির্দিষ্ট বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। এই কার্ডটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এটি তৈরি বা পাওয়ার জন্য কাউকে টাকা দিতে হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, এই কার্ডটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। অর্থাৎ, যাঁর নামে কার্ড ইস্যু হয়েছে, শুধুমাত্র তিনিই এটি ব্যবহার করতে পারবেন। তাঁর পরিবারের অন্য কেউ এটি ব্যবহার করে ফ্রি-তে যাতায়াত করতে পারবেন না।
কীভাবে করাবেন পিঙ্ক কার্ড? অফলাইনে নিকটবর্তী বিডিও অফিস, এসডিও অফিস বা পুরসভা অফিস থেকে ফর্ম তুলে আবেদন করা যাবে। এছাড়া সরকারের নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টাল থেকেও এই স্মার্ট কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে।
প্রয়োজনীয় নথি যা যা লাগবে পিঙ্ক কার্ড করাতে গেলে
আবেদনের জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। তবে এখনও স্মার্ট কার্ড বা পিঙ্ক কার্ড তৈরি হয়নি, তাই আজ থেকে সরকারি বাসে নিখরচায় সফরের সুযোগ নিতে গেলে মান্যতা প্রাপ্ত যেকোনও একটি সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে আইডি কার্ড দেখালে তিনি একটি ‘জিরো-ভ্যালু টিকিট’ দেবেন।
সরকার অনুমোদিত সাতটি পরিচয়পত্রগুলির মধ্যে যে কোনও একটি দেখালেই নিখরচায় সরকারি বাসে ভ্রমণ করা যাবে
১) আধার কার্ড
২) ভোটার কার্ড
৩) প্যান কার্ড
৪) ড্রাইভিং লাইসেন্স
৫) পাসপোর্ট
৬) গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি কার্ড অর্থাৎ মনরেগা
৭) ছবি-সহ যেকোনও সরকারি কর্ম বা পেনশন নথি
