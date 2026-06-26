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চন্দননগরের জলভরা এখন আন্তর্জাতিক: জিআই স্বীকৃতি মনোহরা-বলাগড়ের ডিঙি নৌকারও

বাংলার মুকুটে নয়া পালক। হুগলির জয়জয়কার। এবার জিআই স্বীকৃতি পেল চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ ও বলাগড়ের নৌকা। সঙ্গে জনাইয়ের জনাইয়ের মনোহরাও।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:14 PM IST
চন্দননগরের জলভরা এখন আন্তর্জাতিক: জিআই স্বীকৃতি মনোহরা-বলাগড়ের ডিঙি নৌকারও
Image Credit: চন্দননগরের জলভরা এখন আন্তর্জাতিকSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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