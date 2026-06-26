/চন্দননগরের জলভরা এখন আন্তর্জাতিক: জিআই স্বীকৃতি মনোহরা-বলাগড়ের ডিঙি নৌকারও

বিধান সরকার: বাংলার মুকুটে নয়া পালক। হুগলির জয়জয়কার। এবার জিআই স্বীকৃতি পেল চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ ও বলাগড়ের নৌকা। সঙ্গে জনাইয়ের জনাইয়ের মনোহরাও।
জলভরা সন্দেশ
মিষ্টি প্রিয় বাঙালির কাছে সন্দেশের মাহাত্ম্য আলাদা। আর তা যদি হয় চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ, তাহলে তো কথা নেই। সেই উনিশ শতকে সন্দেশের গোলাপের রস ভরে এই মিষ্টি তৈরি করেছিলেন সূর্য মোদক। স্বাদে যা অতুলনীয়। মিষ্টির মধ্য়ে জল বা গোলাপের রস। সেই থেকে নাম 'জলভরা সন্দেশ'।
চন্দননগরের মিষ্ঠান্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী শৈবাল মোদক বলেন, 'চন্দননগরের জলভরা সর্বভারতীয় স্তরে একটা সুনাম রয়েছে। চন্দননগরের জল ভরা আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসার জন্য জি আই পাওয়া প্রয়োজন ছিল। জলভরা সন্দেশ জি আই পাওয়াতে আমরা খুবই আনন্দিত'।
শৈবাল জানান, '২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আমরা জিআইয়ের জন্য আবেদন করি। দীর্ঘ চার বছর বাদে এই স্বীকৃতি পেয়েছি। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে এই মিষ্টি স্বীকৃতি পেয়েছে। সূর্য মোদকের জলভরা এখন থেকে চন্দননগরের জলভরা হিসেবেই পরিচিতি পাবে। চন্দননগরে সূর্য মোদকের একটা মূর্তি স্থাপন করার তার জন্য বিধায়কের কাছে আবেদন জানিয়েছি'।
বলাগড়ের নৌ শিল্প
নদীমাতৃক জেলা হুগলি। এই জেলার বলাগড়ের নৌশিল্প পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরানো। প্রথমে তৈরি হত ডিঙি নৌকা, তারপর বড় নৌকা। একসময়ে নৌকা তৈরির কয়েকশো কারখানা ছিল, এখন টিকে আছে ২১টি। সেই নৌশিল্প এবার জি আই স্বীকৃতি পেল।
বলাগরের আঞ্চলিক গবেষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বলাগরের নৌ শিল্পে জি আই পাওয়া প্রায় চার বছরের একটা লড়াই। সারা ভারতবর্ষে সমস্ত জায়গায় নৌকা বানানো হয়। সুন্দরবন কাকদ্বীপ ও জলপাইগুড়িতে নৌকো বানানো হয় কিন্তু বলাগরের নৌ শিল্প অন্য রকম। সেই ইতিহাসকে ও বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক ডক্টর পিনাকি ঘোষ ও ডক্টর শান্তনু পান্ডা। আইনগতভাবে গবেষণাপত্র করে জমা দিতে হয়। সেইমতো পাঁচটি হেয়ারিংয়ের পর বলাগরের ডিঙি নৌকার স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা বোঝাতে পেরেছিলাম নৌকার প্রথম ধাপ ছিল ডিঙি নৌকা'।
এবার কি বলাগড়ে নৌশিল্পের হাল ফিরবে? এক নৌ শিল্পী বলেন, 'জিআই পাওয়ার ফলে ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটা জায়গা পেলাম তাতে আমরা খুশি। কিন্তু আর্থিকভাবে কতটা লাভবান হলো বলতে পারব না'। তাঁর কথায়, 'আমাদের নৌকা প্রধানত ব্যবহার করা হয় মৎস্যজীবী মানুষের জন্য। তারাও আর্থিকভাবে দুর্বল। সেই কারণে আমরাও নৌকার উপযুক্ত দাম পাচ্ছি না। এমনকি নৌ শিল্পীরাও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারছে না।জি আই পাওয়া স্বীকৃতি কিন্তু আমাদের সরকারি সাহায্য যদি না পাই তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন বিপন্ন হয়ে যাবে আগামী দিনে'।
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