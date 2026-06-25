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রাজ্য সরকারের বড় ঘোষণা: স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকদের বেতন বাড়ছে একধাক্কায় ২০০০ টাকা

WB Govt College Teacher Salary Hike: রাজনৈতিক মহলের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রের এই চুক্তিভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার এক অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিল। এর ফলে শিক্ষাদানের গুণগত মান আরও উন্নত হবে এবং শিক্ষক সমাজের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত হবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:58 PM IST
রাজ্য সরকারের বড় ঘোষণা: স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকদের বেতন বাড়ছে একধাক্কায় ২০০০ টাকা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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