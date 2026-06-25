/রাজ্য সরকারের বড় ঘোষণা: স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকদের বেতন বাড়ছে একধাক্কায় ২০০০ টাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেটে এবার বড় উপহার পেলেন শিক্ষকেরা। গত সোমবার অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের জন্য এক বিরাট আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা করলেন, রাজ্যের স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক এবং ভোকেশনাল (বৃত্তিমূলক) শিক্ষকদের মাসিক বেতন বা সাম্মানিক (Remuneration) একধাক্কায় ২,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সরাসরি উপকৃত হবেন।
স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক
দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষকরা তাঁদের বেতন কাঠামো ও স্থায়ীকরণ নিয়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়া জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের সেই প্রত্যাশাকে মর্যাদা দিয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বাজেটে ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে প্রতি মাসে তাঁদের বেতন ২,০০০ টাকা করে বাড়ানো হবে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা কলেজগুলির এই শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই নতুন বিজেপি সরকার এই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে। আগামী মাস থেকেই এই বর্ধিত বেতন কার্যকর হতে পারে।
ভোকেশনাল শিক্ষক
কলেজ শিক্ষকদের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বৃত্তিমূলক বা ভোকেশনাল স্তরের শিক্ষকদেরও। রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ভিত মজবুত করতে এই শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
বাজেটে তাঁদের জন্যও মাসিক ২০০০ টাকা বেতন বৃদ্ধির সিলমোহর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সরকারের এই মাসিক ২০০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বৃত্তিমূলক শিক্ষক সংগঠনগুলি।
সরকারের মাস্টারস্ট্রোক
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন এই নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে তরুণ প্রজন্মের জন্য যেমন ‘ভরসা’ প্রকল্পের মতো একগুচ্ছ বেকার ভাতার কথা বলা হয়েছে, ঠিক তেমনই কর্মসংস্থানে নিয়োজিত শিক্ষকদেরও নিরাশ করা হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রের এই চুক্তিভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার এক অত্যন্ত সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিল। এর ফলে শিক্ষাদানের গুণগত মান আরও উন্নত হবে এবং শিক্ষক সমাজের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ অনেকটাই প্রশমিত হবে।
বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবদানকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই কারণেই স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক এবং ভোকেশনাল শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
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