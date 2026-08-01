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১ অগাস্ট থেকে চালুর কথা থাকলেও... পিঙ্ক কার্ড নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের, অবশ্যই জানুন

Pink Card: এদিন অনেক মহিলা ও যুবতীকেই দেখা যায়, আজ থেকে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য পিঙ্ক কার্ড চালুর কথা থাকলেও, ভাড়া দিতে হচ্ছে বলে বক্তব্য রাখতে। যে প্রসঙ্গে পরিবহন দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে... পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কারা পিঙ্ক কার্ডের সুবিধা পাবেন, আর কারা পাবেন না।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 01, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:06 AM IST
১ অগাস্ট থেকে চালুর কথা থাকলেও... পিঙ্ক কার্ড নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের, অবশ্যই জানুন

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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