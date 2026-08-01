/১ অগাস্ট থেকে চালুর কথা থাকলেও... পিঙ্ক কার্ড নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের, অবশ্যই জানুন

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যের মহিলাদের সরকারি বাসে যাতায়াত আরও সহজ ও সুবিধাজনক করতে আজ, ১ আগস্ট থেকে চালু হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত 'পিঙ্ক কার্ড' ব্যবস্থা। এই কার্ডের মাধ্যমে যোগ্য মহিলা যাত্রীরা সরকারি বাসে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। তবে আজ থেকে সরকারি বাসে মহিলাদের 'পিঙ্ক কার্ড' চালুর কথা থাকলেও, প্রত্যেকের হাতে পৌঁছতে সময় লাগবে বলে দাবি পরিবহন দফতরের।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দিতে রাজ্যকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এদিন মূলত অনেক মহিলা ও যুবতীকেই দেখা যায়, আজ থেকে সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের জন্য পিঙ্ক কার্ড চালুর কথা থাকলেও, ভাড়া দিতে হচ্ছে বলে বক্তব্য রাখতে। যে প্রসঙ্গেই পরিবহন দফতরের বক্তব্য, প্রত্যেকের হাতে কার্ড পৌঁছতে খানিক সময় লাগবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছিলেন, যাঁদের প্রয়োজন, তাঁরাই এই পিঙ্ক কার্ড পাবেন। যাঁরা ভাড়া দিতে পারবেন, তাঁদের এই কার্ড বা সুবিধা দেওয়া হবে না, তাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল মহিলাদের নিরাপদ, সহজ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহন নিশ্চিত করা। ইতিমধ্যেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা বহু মহিলার হাতে পিঙ্ক কার্ড পৌঁছে গেছে। পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আজ থেকেই কার্ডটি সরকারি বাসে ব্যবহার করা যাবে। বাসে ওঠার সময়ই পিঙ্ক কার্ড দেখিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাই করে নিতে হবে। যার মাধ্যমে যাত্রীরা বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন।
পরিবহন দফতর আশা করছে, নতুন এই ব্যবস্থা চালু হলে সরকারি বাসে মহিলাদের যাতায়াত আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য পরিবহন নিগম, বাসকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ মহিলাদের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আরও সহজ করবে এবং গণপরিবহনের প্রতি তাঁদের আস্থা বাড়াবে।
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