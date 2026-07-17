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আরও কড়াকড়ি! বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নয়া নিয়ম সরকারের

Birth and Death Certificate: জন্ম ও মৃত্যুর ভুয়ো সার্টিফিকেট এড়াতে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম আনছে সরকার। আবেদনে কোনও তথ্য ভুয়ো বলে প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি আবেদন বাতিল করে দিতে পারবে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:21 PM IST
আরও কড়াকড়ি! বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নয়া নিয়ম সরকারের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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