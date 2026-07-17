/আরও কড়াকড়ি! বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নয়া নিয়ম সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে এবার আরও কড়াকড়ি। বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে নয়া নিয়ম আনছে সরকার। জানা গিয়েছে, জন্ম ও মৃত্যুর ভুয়ো সার্টিফিকেট এড়াতে এখন থেকে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করা হবে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।
নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা যাবে না
জানা যাচ্ছে, নয়া নিয়ম অনুযায়ী এখন থেকে জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্রের আবেদনের ক্ষেত্রে আর নামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পুরো নাম লিখতে হবে। পাশাপাশি ঠিকানারও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্রে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাম, জেলার নাম, শহর বা গ্রামের নাম, ওয়ার্ড নম্বর, এলাকার নাম, বাড়ির নম্বর এবং পিন কোড যথাযথ ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উল্লেখ
ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও অসুস্থতার ইতিহাস উল্লেখ করতে হবে নয়া নিয়মে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। দেরিতে জন্ম বা মৃত্যুর নথিভুক্তিকরণের ক্ষেত্রেও নিয়মে কড়াকড়ি আনা হয়েছে। যদি কেউ ৩০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরে আবেদন করে, তাহলে দেরিতে আবেদনের কারণ ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। নয়া নিয়ম অনুযায়ী, ৩০ দিন পর কিন্তু ১ বছরের মধ্যে যদি আবেদন জমা দেওয়া হয়, তাহলে জেলা রেজিস্ট্রার নির্ধারিত আধিকারিকের লিখিত অনুমতিও জমা দিতে হবে। দিতে হবে ৫০ টাকা লেট ফি-ও।
আর যদি জন্ম বা মৃত্যুর ১ বছর পর কিন্তু ২ বছরের মধ্যে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন জমা দেওয়া হয়, তা হলে লেট ফি ১০০ টাকা ধার্য করা হবে। ২ বছর পেরিয়ে গেলে লাগবে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিও, সঙ্গে ১০০ টাকা লেট ফি। পাশাপাশি, আবেদনকারীর নথিতে যদি সন্দেহজনক কোনও তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্ত হবে। তদন্তে কোনও তথ্য ভুয়ো বলে প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি আবেদন বাতিল করে দিতে পারবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)