/পুজোর আগেই বকেয়া ডিএ মেটাতে নির্দেশ: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কারা পাবেন? স্পষ্ট জানাল সুপ্রিম মনিটরিং কমিটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিএ মামলায় বড় আপডেট। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ পরিশোধের প্রক্রিয়ায় বড় নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট গঠিত মনিটরিং কমিটি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইন্দু মলহোত্রার নেতৃত্বাধীন এই মনিটরিং কমিটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যে সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মীর ই-সার্ভিস বুক ইতিমধ্যেই স্ক্যান ও আপলোড সম্পন্ন হয়েছে, আগামী ৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁদের ২০০৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বকেয়া DA-র প্রথম কিস্তির টাকা মিটিয়ে দিতে হবে।
রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক ভাবে এই তালিকার আওতায় এসেছেন ৬৪,৭৫৯ জন কর্মী। এই পুরো বকেয়া ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য কোষাগার থেকে খরচ হবে বিপুল পরিমাণ অর্থ— যার পরিমাণ প্রায় ১১,৯৮৩ কোটি টাকা। এখন ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকা সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র টাকা একলপ্তে মেটানোর ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই চাপের মুখে পড়তে পারে রাজ্য সরকার। তাই সরকারি কোষাগারের উপর অতিরিক্ত চাপ না ফেলে কীভাবে কর্মচারীদের প্রাপ্য নিশ্চিত করা যায়, তা নিশ্চিত করতেই সুপ্রিম কোর্ট এই মনিটরিং কমিটি গঠন করেছিল। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা ও আলোচনার পর কমিটি তাদের রিপোর্ট দিয়েছে।
প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের মনিটরিং কমিটিকে ২ দিনের মধ্যে তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার কাজ কতটা এগিয়েছে, বকেয়া ডিএ কতটা মেটানো হয়েছে, কতটা বাকি রয়েছে, অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ ডিএ কীভাবে ধাপে ধাপে মেটানোর পরিকল্পনা রয়েছে- তার বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৮ অগাস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এরপরই সামনে এসেছে সুপ্রিম কোর্টের মনিটরিং কমিটির নির্দেশ।
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