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পুজোর আগেই বকেয়া ডিএ মেটাতে নির্দেশ: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কারা পাবেন? স্পষ্ট জানাল সুপ্রিম মনিটরিং কমিটি

WB DA case: বকেয়া ডিএ মেটাতে রাজ্যের খরচ হবে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। মনিটরিং কমিটিকে ২ দিনের মধ্যে তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 10, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:38 PM IST
পুজোর আগেই বকেয়া ডিএ মেটাতে নির্দেশ: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কারা পাবেন? স্পষ্ট জানাল সুপ্রিম মনিটরিং কমিটি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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পুজোর আগেই বকেয়া ডিএ মেটাতে নির্দেশ: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কারা পাবেন?জামাল কমিটি
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