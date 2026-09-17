/করম পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের, কী কী বন্ধ থাকবে? জারি বিজ্ঞপ্তি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: করম পুজোয় ছুটি ঘোষণা রাজ্যের। করম পুজো উপলক্ষে বিশেষ ছুটি ঘোষণা রাজ্য় সরকারের। ২২ সেপ্টেম্বর রাজ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা। করম পুজো উপলক্ষে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, মঙ্গলবার, ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ছুটি ঘোষণা করে রাজভবনের অনুমোদনে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।
রাজ্যপালের নির্দেশে এই দিন ছুটি থাকবে সমস্ত রাজ্য সরকারি অফিস। ছুটি থাকবে স্থানীয় সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বোর্ড, কর্পোরেশন। ছুটি থাকবে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বা অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজ্যের সমস্ত চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের কর্মচারীদের জন্যও এই ছুটি প্রযোজ্য হবে। রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মূলত রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং তাঁদের প্রধান এই সামাজিক-ধর্মীয় উৎসবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ছুটি যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে
সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে, ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার নিম্নলিখিত ক্ষেত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণাঙ্গ ছুটি থাকবে:
রাজ্য সরকারি কার্যালয়: রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিস ও প্রশাসনিক দপ্তর এই দিন বন্ধ থাকবে।
স্থানীয় ও বিধিবদ্ধ সংস্থা: সমস্ত স্থানীয় পুরসভা ও পঞ্চায়েত সংস্থা, বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সরকারি বোর্ড এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: রাজ্য সরকার পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত কিংবা সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
চা বাগানের কর্মচারী: রাজ্যের সমস্ত চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য এই ছুটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে।
করম পুজো কী?
করম পুজো মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি উৎসব। বিশেষ করে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, মাহাতো ও কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম পবিত্র উৎসব এই করম পুজো। প্রকৃতি পুজো, ভালো ফসলের প্রার্থনা এবং পরিবারের কল্যাণ কামনায় এই পুজো হয়। এই পুজোয় কর্ম বৃক্ষের ডাল পুজোর মধ্যে দিয়ে নাচ-গানের মাধ্যমে উদযাপন করে থাকেন আদিবাসীরা।
চা বাগানের বিপুল সংখ্যক কর্মী আদিবাসী কর্মী। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। সরকারের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যজুড়ে আদিবাসী সমাজ ও সাধারণ মানুষ খুশি। ছুটির তালিকায় আরও একটি দিন যোগ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আনন্দিত রাজ্য সরকারি কর্মীরা।
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