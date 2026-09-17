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করম পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের, কী কী বন্ধ থাকবে? জারি বিজ্ঞপ্তি

Karam Puja Holiday: আরও একটি বিশেষ দিন, বিশেষ পুজোয় ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের। ছুটি ঘোষণা করে রাজভবনের অনুমোদনে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। 

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Sep 17, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:57 AM IST
করম পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের, কী কী বন্ধ থাকবে? জারি বিজ্ঞপ্তি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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করম পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা রাজ্য সরকারের, কী কী বন্ধ থাকবে? জারি বিজ্ঞপ্তি
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