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রাজ্যে ৯৩৩ পড়ুয়াহীন স্কুল! শূন্য পড়ুয়ার স্কুল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

Zero-enrolment schools in Bengal: রাজ্যের প্রায় ৯৩৩টি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে বর্তমানে একজনও পড়ুয়া নেই। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা শাসকদের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 22, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:40 PM IST
রাজ্যে ৯৩৩ পড়ুয়াহীন স্কুল! শূন্য পড়ুয়ার স্কুল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত সরকারের
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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