/রাজ্যে ৯৩৩ পড়ুয়াহীন স্কুল! শূন্য পড়ুয়ার স্কুল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পড়ুয়াহীন ৯৩৩টি স্কুল! শূন্য পড়ুয়ার স্কুলগুলিকে বাঁচাতে এবার মাঠে নামছে রাজ্য সরকার। বড় সিদ্ধান্ত বঙ্গ বিজেপি সরকারের। রাজ্যের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। রাজ্যের প্রায় ৯৩৩টি প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে বর্তমানে একজনও পড়ুয়া নেই। বছরের পর বছর ধরে সরকারি খরচে তৈরি করা বিশালাকার স্কুল ভবন, ক্লাসরুম ও অন্যান্য সম্পত্তি এখন খালি পড়ে নষ্ট হচ্ছে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং অব্যবহৃত পরিকাঠামোকে পুনরায় কাজে লাগাতে জেলা প্রশাসনগুলোকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।
স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, গত দুই দশক ধরে এই সংকট ধীরে ধীরে তৈরি হলেও শেষ কয়েক বছরে তা চরম রূপ ধারণ করেছে। শূন্য ভর্তি বা 'জিরো এনরোলমেন্ট'-এর কারণে এই বিশাল সংখ্যক স্কুল প্রায় বন্ধের মুখে। সেখানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা এবং সামগ্রিক পরিকাঠামোরও একটি হিসেব তৈরি করা হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এক নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা শাসকদের নেতৃত্বে বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। যেখানে জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা সদস্য হিসেবে থাকবেন। এই কমিটি প্রতিটি স্কুলে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবে এবং সেখানকার জমি, ক্লাসরুম ও অন্যান্য পরিকাঠামোর একটি স্পষ্ট তালিকা তৈরি করবে।
সরকারের মূল লক্ষ্য হল, সম্ভব হলে স্কুলগুলোতে পুনরায় পঠনপাঠন চালু করা। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনও শিশু যেন শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। তবে যেসব স্কুল পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়, সেগুলোর ভবন ও জমি অন্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। যেমন— স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন কেন্দ্র অথবা কমিউনিটি হল হিসেবে এগুলোকে কাজে লাগানো হতে পারে। অতিরিক্ত প্রধান সচিব বিনোদ কুমারের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জেলাগুলিকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।
প্রয়োজনে পিপিপি মডেল বা সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের কথা ভাবা হলেও, স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে স্কুলের সম্পত্তি কোনওভাবেই সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ করা হবে না। সরকারের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপে পরিত্যক্ত সম্পদগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত গত বছরই মোদী সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের এক রিপোর্টে সামনে আসে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলের করুণ চিত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, একজনও ছাত্রছাত্রী নেই, এমন স্কুলের সংখ্য়ার নিরিখে দেশের মধ্য়ে প্রথম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।
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