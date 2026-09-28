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ICDS কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি থেকে স্থায়ী ভবন! অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

Suvendu Adhikari Anganwadi announcement:  'আপনাদের সরকার আপনাদের জন্য আগামী বাজেটে আরও ভাববে। একদম চিন্তা করবে না। আপনাদের সরকার আপনাদের জন্য আগামী বাজেটে আরও ভাববে। একদম চিন্তা করবে না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 28, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:40 PM IST
ICDS কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি থেকে স্থায়ী ভবন! অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর
Image Credit: অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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ICDS কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি থেকে স্থায়ী ভবন! বড় ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর
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