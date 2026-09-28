/ICDS কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি থেকে স্থায়ী ভবন! অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্য়মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় এবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, 'প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ফ্রি বিদ্যুত্ দেওয়া হবে। গ্যাস ওভেন, পানীয় জল থেকে শুরু করে শৌচাগার, আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সাজানোর জন্য পাঁচ-মাসের মধ্যে প্রকল্প নিয়েছি'।
নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনে ২৫ বছর পূর্তিতে রাজ্য়জু়ড়ে চলছে 'সেবা সংকল্প অভিযান'। সেই কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবেই আজ, সোমবার পানিহাটিতে অঙ্গন মিলন সেবা" কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও।
সেই অনুষ্ঠানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের 'দিদি ও বোন' সম্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অগাস্ট মাস থেকে ৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাচ্চাদের জন্য ভারত সরকারের তরফে ৮ টাকা ছিল, আমাদের সরকারের তরফে ২ টাকা বেশি দিয়ে ১০ টাকা করে দিয়েছি। প্রসূতির মায়েদের জন্য বারো টাকা ছিল, ওটাও ১৪ টাকা করে দিয়েছি। আমাদের রাজ্যে ১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার ভাড়াবাড়িতে চলছে। নিজেদের ঘর বানানোর জন্য প্রতিটি সেন্টারে ১২ লাখ টাকা প্রকল্প চালু করার কাজ শুরু করেছি'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'যত দিদি-বোন আছে, তাদের সবাইকে প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত করেছি। শুধু বাংলায় নয়, সারা দেশে ৩৭ হাজার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকায় চিকিত্সা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে'। সঙ্গে বার্তা, 'আপনাদের সরকার আপনাদের জন্য আগামী বাজেটে আরও ভাববে। একদম চিন্তা করবে না। আপনাদের সরকার আপনাদের জন্য আগামী বাজেটে আরও ভাববে। একদম চিন্তা করবে না'।
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