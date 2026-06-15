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Jan kalyan Shivir: রাজ্যজুড়ে শুরু ৩ দিনের 'জনকল্যাণ শিবির': মেগা কর্মসূচির সূচনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari Jan kalyan Shivir: তিনদিনের জন্য শুরু হচ্ছে জনকল্যাণ শিবির। অন্নপূর্ণা ভান্ডার, যুবশক্তি, বার্ধক্য ভাতা, সরকারি বাসে মহিলাদের পিঙ্ক স্মার্ট কার্ড সহ একাধিক প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা কাউন্টার করা হয়েছে। নন্দীগ্রামের বিএমটি হাই স্কুল ও কালীচরণপুরে  দুটি জনকল্যাণ শিবিরে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 15, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:19 AM IST
Jan kalyan Shivir: রাজ্যজুড়ে শুরু ৩ দিনের 'জনকল্যাণ শিবির': মেগা কর্মসূচির সূচনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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