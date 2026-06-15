Jan kalyan Shivir: রাজ্যজুড়ে শুরু ৩ দিনের 'জনকল্যাণ শিবির': মেগা কর্মসূচির সূচনায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

অয়ন ঘোষাল: ১৫ জুন অর্থাত্ আজ থেকে শুরু হচ্ছে বিশেষ 'জনকল্যাণ শিবির'। এই শিবিরগুলি আগামী ১৬ এবং ১৭ জুন পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে চলবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সরকারের পক্ষ থেকে এটিই প্রথম বড়সড় 'জনসংযোগ' কর্মসূচি হতে চলেছে। সকালে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নন্দীগ্রামে দ্বিতীয়বার সভা করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে ৩ দিন ব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা হবে। জয়ের পর শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম বিধানসভা ছেড়ে দেবেন। তিনি ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে থেকে যাবেন। তার আগে আজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভা করবেন।
পাশাপাশি গোটা রাজ্যজুড়ে আজ থেকে ৩ দিন ব্যাপী চালু হওয়া জনকল্যাণ শিবিরের সূচনা করবেন তিনি। নন্দীগ্রামের বিএমটি হাই স্কুল ও কালীচরণপুরে দুটি জনকল্যাণ শিবিরে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনদিনের এই জনকল্যাণ শিবিরে অন্নপূর্ণা ভান্ডার, যুবশক্তি, বার্ধক্য ভাতা, সরকারি বাসে মহিলাদের পিঙ্ক স্মার্ট কার্ড-সহ একাধিক প্রকল্পের জন্য আলাদা আলাদা কাউন্টার করা হয়েছে।
এই শিবিরগুলির মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জানানো। এখান থেকে সরকারের ৫৫ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কিছু প্রকল্পের সুবিধা থেকে এতদিন রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত ছিলেন। এই শিবির থেকে সেইসব প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।
কী কী প্রকল্প
শিবিরগুলিতে বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য নতুন করে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনা, যুবশক্তি প্রকল্প, বিধবা ভাতা, পিএম কিষাণ যোজনা এবং বার্ধক্য ভাতার মতো প্রকল্প। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা অন্যান্য নথিতে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে, তা সংশোধন করার ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে এই শিবিরে।
প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, সরকারি পরিষেবা পেতে কোনও সমস্যা হলে সরাসরি এই শিবিরে এসে অভিযোগ জানানো যাবে। দীর্ঘদিন ধরে কারো কোনও কাজ আটকে থাকলেও এই শিবিরে এসে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ।
কড়া নজরদারি ও নিখরচায় পরিষেবার নির্দেশিকা
এই শিবিরগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে নবান্নের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে প্রতিটি শিবিরে সিসিটিভি (CCTV) নজরদারি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই সিসিটিভি ফুটেজ অন্তত ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অনুমোদিত তালিকার বাইরে আবেদনকারীদের কাছ থেকে কোনও অতিরিক্ত নথি চাওয়া যাবে না। কোনও যোগ্য আবেদনকারীকে কোনওভাবেই শিবির থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।
শিবিরে আসা সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ফর্ম পূরণ, আবেদনপত্র জমা দেওয়া এবং জেরক্স বা ফোটোকপির মতো পরিষেবাগুলি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। শিবিরে যেসব অভিযোগ জমা পড়বে, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে অনলাইনে নথিভুক্ত করা হবে। আবেদন সফলভাবে জমা পড়ার পর প্রত্যেক অভিযোগকারীকে একটি করে ইউনিক রেফারেন্স নম্বর দেওয়া হবে।
পুরো ব্যবস্থার তদারকিতে জেলাশাসক (DM) শিবির পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্বে থাকবেন। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে কাজ চালানোর জন্য প্রতিটি জেলায় একটি করে পৃথক কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত যেকোনও সহায়তার জন্য একটি টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে, নম্বরটি হল— 1800-345-0117।
একই ছাদের তলায় সব সুবিধা দিতে প্রতিটি শিবিরে নির্দিষ্ট কিছু কাউন্টার থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আধার কাউন্টার, ব্যাংক কাউন্টার, স্বাস্থ্য কাউন্টার, অভিযোগ নিষ্পত্তি ডেস্ক এবং সাধারণ হেল্প ডেস্ক।
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