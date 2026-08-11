/সিলেবাসে আমূল বদল: ‘আফ্রিকা’ নয়, পড়তে হবে ‘শিবাজী উৎসব’! ‘সিরাজদ্দৌলা’র জায়গায় ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্কুলের সিলেবাস থেকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু যে বদলাতে চলেছে, তা আগেই জানা গিয়েছিল। বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই ঘোষণা করেছিল যে, পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়ের অবদান। এবার সিলেবাস কাম কারিকুলাম কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত বড় আপডেট সামনে এল।
জানা গিয়েছে, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্কুলপাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে ‘শিবাজী উৎসব’ ও ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’। পাঠ্যপুস্তকে আর ‘আফ্রিকা’ নয়, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের পড়তে হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শিবাজী উৎসব’। ঠিক তেমনই নাটকের ক্ষেত্রে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’র বদলে পড়তে হবে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত বিষয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। প্রামাণ্য নথির ভিত্তিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে ইতিহাসে নতুন অংশ। প্রসঙ্গত, স্কুলশিক্ষামন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছেন যে সিলেবাস কমিটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না।
প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরই পশ্চিমবঙ্গের স্কুলপাঠ্যক্রমে পরিবর্তনের কানাঘুষো চলছিল। সিঙ্গুর আন্দোলন বাদ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংযোজনের কথা সামনে আসে। রাজ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর থেকেই স্কুল পাঠ্যক্রমের সংস্কার নিয়ে শিক্ষামহলে ব্যাপক জল্পনা চলছিল। অবশেষে রাজ্যের সিলেবাস কাম কারিকুলাম কমিটির সুপারিশ সামনে আসতেই পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাস পরিবর্তনের দিকটি স্পষ্ট হয়েছে।
গত প্রায় এক দশক ধরে অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে থাকা 'সিঙ্গুর আন্দোলন'-এর অংশটি এবার বাদ দেওয়া হচ্ছে। তার পরিবর্তে সেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় যুক্ত করা হবে। পাশাপাশি, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকেও পাঠ্যক্রমে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার পাশাপাশি তারকেশ্বরের ঐতিহাসিক সভা, ঐতিহাসিক কাশ্মীরযাত্রা এবং পশ্চিমবঙ্গ গঠনে তাঁর অবিসংবাদিত ভূমিকার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য নতুন পাঠ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানিয়েছেন, হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকায় ২০২৭ শিক্ষাবর্ষেই বড় কোনও রদবদল সম্ভব হচ্ছে না। তবে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে বদল সম্ভব না হলেও, ২০২৮ সাল থেকে রাজ্যের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন আনা হবে।
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