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সিলেবাসে আমূল বদল: ‘আফ্রিকা’ নয়, পড়তে হবে ‘শিবাজী উৎসব’! ‘সিরাজদ্দৌলা’র জায়গায় ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’

Text book New Syllabus: কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত বিষয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। প্রামাণ্য নথির ভিত্তিতেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে ইতিহাসে নতুন অংশ। ২০২৮ সাল থেকে রাজ্যের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 11, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:36 PM IST
সিলেবাসে আমূল বদল: ‘আফ্রিকা’ নয়, পড়তে হবে ‘শিবাজী উৎসব’! ‘সিরাজদ্দৌলা’র জায়গায় ‘বঙ্গের প্রতাপাদিত্য’
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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সিলেবাসে আমূল বদল: ‘আফ্রিকা’ নয় ‘শিবাজী উৎসব’! ‘সিরাজদ্দৌলা’র জায়গায় 'প্রতাপাদিত্য'
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