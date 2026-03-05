CV Anand Bose resignation: ধনখড়ের ছায়া: আচমকাই পদত্যাগ রাজ্যপাল বোসের, নেপথ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত দেখছেন 'ক্ষুব্ধ' মুখ্যমন্ত্রী...

CV Anand Bose resignation: ধনখড়ের ছায়া: আচমকাই পদত্যাগ রাজ্যপাল বোসের, নেপথ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাত দেখছেন 'ক্ষুব্ধ' মুখ্যমন্ত্রী...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন নাটকীয় মোড়। হঠাৎই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার বিকেলে দিল্লিতে থাকাকালীন তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলেও সূত্রের খবর। আপাতত তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানিয়েছেন-
'পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী সি. ভি. আনন্দ বোসের আকস্মিক পদত্যাগের খবরে আমি স্তম্ভিত এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
এই মুহূর্তে তাঁর পদত্যাগের পেছনের কারণগুলো আমার জানা নেই। তবে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি অবাক হব না যদি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যপালের ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করে থাকেন।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এইমাত্র আমাকে জানালেন যে, শ্রী আর. এন. রবিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রথা বা রীতি অনুযায়ী তিনি আমার সাথে কোনও আলোচনা করেননি।
এই ধরনের পদক্ষেপ ভারতের সংবিধানের স্পিরিট বা চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে আঘাত হানে। কেন্দ্রের উচিত সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নীতিগুলিকে সম্মান করা এবং এমন কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকা যা গণতান্ত্রিক রীতি এবং রাজ্যের মর্যাদাকে খর্ব করে'।
হঠাৎ বিদায়ে ঘনীভূত রহস্য- ২০২২ সালের ১৭ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ২০ মাস আগেই তিনি দায়িত্ব ছাড়লেন।
বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি বিশেষ বিমানে তিনি দিল্লি পৌঁছন। বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটের সেই সফরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর ওএসডি (Officer on Special Duty) পদত্যাগের খবরটি জানান। লোকভবনের মিডিয়া সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'আমরা এই মুহূর্তে দিল্লিতে আছি। রাজ্যপাল তাঁর ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'
তবে কেন এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে রাজ্যপাল নিজে বা রাজভবনের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
প্রধান ক্ষেত্রগুলি ছিল:
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ: রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে তাঁর দীর্ঘ আইনি লড়াই চলেছে। তিনি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগ করায় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে তাঁর বাগযুদ্ধ চরমে পৌঁছায়।
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের অশান্তি বা ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে তিনি বারবার সরব হয়েছেন। গ্রাউন্ড জিরোতে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।
বকেয়া পাওনা ও কেন্দ্রীয় নীতি: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে তিনি একাধিকবার কড়া রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠিয়েছেন।
উল্লেখ্য, আর. এন. রবি একজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার এবং কড়া প্রশাসক হিসেবে পরিচিত। নির্বাচনের আগে তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বাংলার দায়িত্ব দেওয়া রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
'রাজ্যপাল হিসেবে সি ভি আনন্দ বোস সর্বদা সাংবিধানিক মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে ভোটের মুখে এই বিদায়ে প্রশাসনিক স্তরে কিছু রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হল।'
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক
সিভি আনন্দ বোসের এই প্রস্থান বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বড় শূন্যতা বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যে সংঘাত ও সক্রিয়তার জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন, তা কি আগামী দিনেও বজায় থাকবে? নাকি নতুন রাজ্যপালের হাত ধরে নবান্ন-রাজভবন সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যাবে? আপাতত সব নজর এখন দিল্লির দিকে, যেখান থেকে পরবর্তী স্থায়ী রাজ্যপালের নাম ঘোষণা হতে পারে।
