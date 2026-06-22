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আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে বিরাট ঘোষণা রাজ্য বাজেটে, ৪ জেলায় তৈরি হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ

West Bengal Budget 2026: রাজ্যে এমবিবিএস-এ বাড়ছে ৬৫০টি আসন। পাশাপাশি, পোস্ট গ্রাজুয়েশনে বাড়ছে ৪৫০টি আসন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 22, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:36 PM IST
আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে বিরাট ঘোষণা রাজ্য বাজেটে, ৪ জেলায় তৈরি হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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