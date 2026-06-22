/আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে বিরাট ঘোষণা রাজ্য বাজেটে, ৪ জেলায় তৈরি হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ও রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য খাতে খরচ কমাতে একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। রাজ্য় সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্যে চালু করেছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করেছে। অনেকেই ওই প্রকল্পে ফর্ম ফিলআপ করেছেন। ওই প্রকল্পে পরিবার প্রতি বছর মিলবে ৫ লাখ টাকা। ওই প্রকল্পে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ করা হচ্ছে ৩,১০০ কোটি টাকা। আনুমানিক ৭ কোটি মানুষ ওই ওই প্রকল্পের আওতায় আসবেন।
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামে ঢেলে সাজাতে উত্তরবঙ্গেও এবার একটি এইমস হবে। এছাড়া সুন্দরবন, পুরুলিয়া ও দার্জিলিংয়ে হবে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। উত্তরবঙ্গে হবে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল। সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালকে একটি মেডিক্যাল কলেজে উন্নিত করা হবে।
অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়েপড়া মানুষদের জন্য প্রধানমন্ত্রী জনৌষোধি পরিযোজনা চালু করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রধানমন্ত্রী- জনৌষোধি কেন্দ্রগুলিতে সাধারণ শ্রেণির সমমানের ওষুধ ৫০-৮০ শতাংশ কম দামে ওষুধ পাওয়া যাবে। জীবনদায়ী ওষুধ ও ডিসপোসবেল সার্জিক্যাল সামগ্রী ৫০ শতাংশ কম দামে পাওয়া যাবে। প্রতিটি জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে অমৃত স্টোর তৈরি করা হবে।
রাজ্যের আরও ৪ জেলায় তৈরি হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ। ওইসব জেলাগুলি হলে আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও পশ্চিম বর্ধমান। আরও বড় খবর হল রাজ্যে এমবিবিএস-এ বাড়ছে ৬৫০টি আসন। পাশাপাশি, পোস্ট গ্রাজুয়েশনে বাড়ছে ৪৫০টি আসন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটি নতুন AYUSH(আয়ুর্বেদ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি) বিভাগ গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল কর্মী নিয়ুক্ত থাকবে।
চিকিৎসা পর্যটনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার বিপুল বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং অত্যাধুনিক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নেবে। যেখানে তারা সরকারকে অন্তত ৫০ শতাংশ শয্যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অথবা ভর্তুকিযুক্ত মূল্যে দেবে। পশ্চিমবঙ্গকে একটি জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বেসরকারি সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল হাব তৈরি করা হবে।
স্বাস্থ্য বাজেট বরাদ্দ ও অন্যান্য পরিকল্পনা ৭ পয়েন্টে
১। হাসপাতালের রোগী পথ্যে বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ বাড়ল একধাক্কায়। রোগী প্রতি তিনবেলার খাবারের জন্য সেই ২০১৭ থেকে এতদিন বরাদ্দ ছিল ৫৬.৬৪ টাকা। এখন সেই বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হলো ১১০ টাকা। আশা, এতে রোগীদের পথ্যের মান বাড়বে অনেকটাই।
২। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা প্রকল্পের হাত ধরে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো প্রসূতির প্রত্যেকে ২১ হাজার টাকা করে গর্ভাবস্থাকালীন আর্থিক সাহায্য পাবেন, মিলবে ৬টি পুষ্টি-কিট। (মাঝারি)
৩। ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলো আয়ুষ্মান ভারত খাতে। (ব্রিফ)
৪। উত্তরবঙ্গে এইমস, ক্যান্সার হাসপাতাল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। (ব্রিফ)
৫। অমৃত স্কিমের আওতায় রাজ্যজুড়ে জনঔষধি দোকান। (ব্রিফ)
৬। এবার রাজ্যের সব জেলায় ন্যূনতম একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ। (ব্রিফ)
৭। মেডিক্যাল ট্যুরিজমে উৎসাহ দিতে বেসরকারি হাসপাতালের ৫০% শয্যা সরকারকে দেওয়ার প্রস্তাব। (মাঝারি)
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