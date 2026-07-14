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মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! রোগী থেকে খুদে পড়ুয়া: ১ অগাস্ট থেকেই মিলবে বড় উপহার

Suvendu Adhikari:

Written BySoumita Khan
Published: Jul 14, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:21 AM IST
মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! রোগী থেকে খুদে পড়ুয়া: ১ অগাস্ট থেকেই মিলবে বড় উপহার
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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