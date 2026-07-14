/মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা! রোগী থেকে খুদে পড়ুয়া: ১ অগাস্ট থেকেই মিলবে বড় উপহার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বরাদ্দ বাড়ল দ্বিগুণ। রোগীর খাবারের বরাদ্দ বাড়ল। ১ অগাস্ট থেকে পাতে আরও সুষম খাবার। ৫৬.৬৪ টাকা বরাদ্দ বেড়ে এবার ১১০ টাকা। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলেও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। প্রতিশ্রুতি এবার বাস্তবে করল সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই নিয়ে পোস্ট করেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলোতে আয়োজিত খাবারের পুষ্টি ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী ও জনমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্র: সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য দৈনিক ‘ ডায়েট’-এর খরচ ৫৬.৬৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১০.০০ টাকা করা হয়েছে। পয়লা আগস্ট, ২০২৬ থেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীরা উন্নত মানের সুষম আহার পাবেন।'
তিনি আরও জানান, 'বিদ্যালয়: আমাদের আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে, পিএম পোষণ প্রকল্পের অধীনে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের দৈনিক রান্নার খরচ ৬.৭৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০.০০ টাকা করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এই বাড়তি ৩.২২ টাকা বহন করবে। এটিও পয়লা আগস্ট, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।'
মুখ্যমন্ত্রী শেষে জানান, 'আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্যই হল সাধারণ ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং উন্নত মানের সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবা সুনিশ্চিত করা। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির খেয়াল রাখা হল আমাদের অগ্রাধিকার। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সরকারি পরিষেবায় খাদ্যের গুণমান বজায় রাখা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছিল। উল্লেখ্য, শেষবার এই খাদ্যের হার সংশোধিত হয়েছিল ২০১৭ সালে। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে, প্রায় ৯ বছর পর, আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ২ মাসের মধ্যেই এই বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমাদের সরকার সবসময়ই জনগণের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পুষ্টিকর খাবার রোগীদের শরীর সুস্থ করার ক্ষেত্রে, এবং শিশুদের মেধার বিকাশ ও সুস্বাস্থ্য গড়ে তুলতে কার্যকরী হবে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)