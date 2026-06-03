/WB Govt employee new attendance rule: সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট খবর: অফিসে ঢোকা বেরনোর নতুন নিয়মের কড়া নির্দেশিকা, না মানলেই বড় পদক্ষেপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতি ও শৃঙ্খলায় আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার। সরকারি কর্মীদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্নের অর্থ দফতর।
সরকারি অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আগামী ১৫ জুন থেকে নবান্নে বাধ্যতামূলকভাবে চালু হতে চলেছে ‘ফেস রেকগনিশন বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম’। এখন থেকে শুধু হাজিরা দেওয়াই নয়, অফিসে আসা এবং বেরোনোর নির্দিষ্ট সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে সমস্ত স্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের।
অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সকাল ১০:১৫ মিনিট থেকে ১১:০০ টার মধ্যে অফিসে পৌঁছালে তা ‘লেট’ বা দেরিতে আগমন হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি কোনও কর্মী সকাল ১১:০০ টার পরে অফিসে আসেন, তবে ওই দিনের জন্য তাঁকে সরাসরি ‘অনুপস্থিত’ বা অ্যাবসেন্ট বলে ধরে নেওয়া হবে। একইভাবে, বিকেল ৫:১৫ মিনিটের আগে যদি কোনও কর্মী অফিস থেকে বেরিয়ে যান, তবে তা ‘আর্লি ডিপার্চার’ হিসেবে বিবেচিত হবে। এমনকি অফিস ছাড়ার সময় বায়োমেট্রিক মেশিনে উপস্থিতি রেকর্ড না করলেও ওই দিন তাঁকে অনুপস্থিত ধরা হবে।
নির্দেশিকায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য। বলা হয়েছে, যদি কোনও কর্মী একই দিনে দেরিতে আসেন এবং আবার সময়ের আগে অফিস থেকে বেরিয়ে যান, তবে তাঁকে ‘Absent in Office’ ধরে নিয়ে সরাসরি ১ দিনের ক্যাজুয়াল লিভ (CL) কেটে নেওয়া হবে। পাশাপাশি, টানা ৩ দিন যদি কোনও কর্মী দেরিতে আসেন কিংবা সময়ের আগে বেরিয়ে যান (লেট/আর্লি ডিপার্চার), তাহলেও শাস্তিস্বরূপ তাঁর ১ দিনের CL অথবা CCL কেটে নেওয়া হবে।
অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য সুখবর
কাজের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কড়াকড়ি করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় স্বস্তির খবর শুনিয়েছে নবান্ন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। অর্থ দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার থেকেই এই বকেয়া ডিএ-র টাকা সরাসরি প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হয়ে গিয়েছে।
আপাতত ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ-র টাকা দেওয়া হচ্ছে। তবে নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের বর্তমান কর্মরত কর্মচারীরা এখনই এই বকেয়া টাকা পাচ্ছেন না। আপাতত এই সুবিধা কেবল অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্যই কার্যকর করা হয়েছে।
প্রশাসনের এই জোড়া পদক্ষেপে একদিকে যেমন প্রবীণ পেনশনারদের মুখে হাসি ফুটেছে, তেমনই কর্মরত কর্মীদের একাংশের মধ্যে বায়োমেট্রিক হাজিরা ও ছুটির নতুন নিয়মে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। নবান্নের কর্তাদের আশা, নতুন এই ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে সরকারি কাজের গতি ও স্বচ্ছতা অনেকটাই বাড়বে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)