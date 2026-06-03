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WB Govt employee new attendance rule: সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট খবর: অফিসে ঢোকা বেরনোর নতুন নিয়মের কড়া নির্দেশিকা, না মানলেই বড় পদক্ষেপ

Finance department attendance rule: নির্দেশিকায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য। বলা হয়েছে, যদি কোনও কর্মী একই দিনে দেরিতে আসেন এবং আবার সময়ের আগে অফিস থেকে বেরিয়ে যান, তবে তাঁকে ‘Absent in Office’ ধরে নিয়ে সরাসরি ১ দিনের ক্যাজুয়াল লিভ (CL) কেটে নেওয়া হবে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:00 PM IST
WB Govt employee new attendance rule: সরকারি কর্মীদের জন্য বিরাট খবর: অফিসে ঢোকা বেরনোর নতুন নিয়মের কড়া নির্দেশিকা, না মানলেই বড় পদক্ষেপ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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