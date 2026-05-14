/WB Animal Slaughter Directive: পশু হত্যায় কড়া নির্দেশিকা জারি রাজ্যের, না মানলে জেল-জরিমানা

প্রবীর চক্রবর্তী: ‘পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০’ কার্যকর করতে নতুন করে কড়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট শংসাপত্র ছাড়া কোনও গরু, বলদ, ষাঁড়, মোষ বা বাছুর বলি দেওয়া যাবে না।
নবান্ন থেকে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পৌরসভার চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সরকারি পশু চিকিৎসক যৌথভাবে লিখিত সম্মতি দিলে সংশ্লিষ্ট পশুকে বলির উপযুক্ত বলে শংসাপত্র দেওয়া যেতে পারে। তবে তার জন্য পশুটির বয়স ১৪ বছরের বেশি হতে হবে অথবা বার্ধক্য, আঘাত, বিকৃতি কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়তে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, শংসাপত্র পাওয়া পশুকে শুধুমাত্র পৌর কসাইখানা বা প্রশাসন অনুমোদিত নির্দিষ্ট কসাইখানাতেই বলি দেওয়া যাবে। কোনওভাবেই প্রকাশ্য স্থানে পশুবলি দেওয়া যাবে না।
সরকারি নির্দেশে স্পষ্ট করা হয়েছে, আইন কার্যকর করার স্বার্থে প্রশাসনের অনুমোদিত প্রতিনিধি বা সরকারি পশু চিকিৎসক বলিপ্রাঙ্গণ পরিদর্শনে গেলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। আইন লঙ্ঘন করলে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
এই নির্দেশিকা জারির ক্ষেত্রে কলকাতা-এর একাধিক নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাসঙ্গিক রায় রাজ্য সরকারের পশুপালন দফতরের ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ রয়েছে।
একনজরে নির্দেশিকা
পশুটি আদৌ বলির উপযুক্ত কিনা তার জন্য চাই উপযুক্ত শংসাপত্র।
পশুটির বয়স ১৪ বছরের বেশি হওয়া চাই। বয়স, চোট বা কোনও দুরারোগ্য রোগের কারণে কাজ করতে অক্ষম হয় তাহলে সেটিকে বলি দেওয়ার অনুমতি মিলবে।
শংসাপত্র দেবেন পুরসভার চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং একজন সরকারি পশুচিকিৎসক যৌথভাবে।
প্রকাশ্য কোনও জায়গায় পশু বলি দেওয়া যাবে না।
পশুবলি প্রকাশ্য কোনও স্থানে বা রাস্তার ধারে দেওয়া যাবে না। প্রশাসন অনুমোদিত জায়গাতেই তা করা যাবে।
‘পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০’-এর নিয়মগুলি মানা হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সরকারি আধিকারিক বা সরকারি পশু চিকিৎসক পরিদর্শন করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।
শংসাপত্র না পেলে ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে অভিযোগ করা যাবে।
