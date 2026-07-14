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অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিরাট পদক্ষেপ, সীমান্তে বেড়া দিতে BSF-কে বিরাট পরিমাণ জমি হস্তান্তর করল রাজ্য

Bengal Handover Land to BSF: কোন জেলায় দেওয়া হয়েছে কত জমি? মুখ্যমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি জমি দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়

Written BySekender Abu ZafarReported By:Sreyashi Ganguly
Published: Jul 14, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:00 PM IST
অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিরাট পদক্ষেপ, সীমান্তে বেড়া দিতে BSF-কে বিরাট পরিমাণ জমি হস্তান্তর করল রাজ্য
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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