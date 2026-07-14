/অনুপ্রবেশ ঠেকাতে বিরাট পদক্ষেপ, সীমান্তে বেড়া দিতে BSF-কে বিরাট পরিমাণ জমি হস্তান্তর করল রাজ্য

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাজ্য সরকারের গড়িমসিতে বিএসএফকে সীমান্ত বেড়া তৈরির জন্য জমি দেওয়া হয়নি। এমনই দাবি ছিল তত্কালীন বিরোধী আসনে থাকা বিজেপির। রাজ্যে এসে এই কথা বারেবারেই বলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার ক্ষমতায় এসেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য বিরাট পরিমাণ জমি হস্তান্তর করল রাজ্য সরকার।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারে বারেই বলতেন সরকারের অন্যতম প্রধান কাজই হবে বিএসএফকে সীমান্তে বেড়ার জন্য জমি হস্তান্তর করা। এবার সেটাই করল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার মুখ্য়মন্ত্রী সোশ্য়াল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করতে এবছর ১০ জুলাই পর্যন্ত বিএসএফের হাতে মোট ১০২৫.৭৫ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। ওই জমির মোট দৈর্ঘ ১৭২.৬০৯২২ কিলোমিটার। এর ফলে রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষা আরও সুদৃড় হবে।
BIG BOOST TO BORDER SECURITY!— Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी) (@pradip103) July 14, 2026
Under PM Narendra Modi Ji (@narendramodi ) leadership & CM Suvendu Adhikari Da (@SuvenduWB )
West Bengal is securing India’s borders.
1,024.75 acres transferred to the BSF for fencing across 172.6 km of the India–Bangladesh border.
National… pic.twitter.com/87E3GiGVeg
কোন জেলায় দেওয়া হয়েছে কত জমি? মুখ্যমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি জমি দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। সবচেয়ে কম জমি দেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়িতে।
উত্তর ২৪ পরগনা-২৪১.০৩ একর
নদিয়া-৯৫.১১ একর
মুর্শিদাবাদ-৩৩৭.০০ একর
মালদা-১৭৬.৭৮ একর
দক্ষিণ দিনাজপুর-২৬.৪১ একর
উত্তর দিনাজপুর-৬.৬১ একর
দার্জিলিং-৪.৩১ একর
জলপাইগুড়ি-২.১৭ একর
কোচবিহার-১৩৫.৩৩ একর
উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং শেষে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে যা করার তা করা হবে। সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য যে জমির প্রয়োজন হবে তা দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাত্ ক্ষমতায় এসে বহু দিনের পড়ে থাকা এই কাজ করে ফেলল রাজ্য সরকার।
রাজ্য পালাবদলের পর বিএসএফকে জমি দেওয়া নিয়ে কী বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী?
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিএসএফ যতটা জমি চেয়েছে ততটাই দেওয়া হবে। ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট কাজ এগিয়ে রেখেছে। আগের সরকারের অনিচ্ছাতে, বিশেষ ভোটারদের বাঁচানোর জন্য, অভারতীয় অবৈধ ভোটারদের বাঁচানোর জন্য তারা ভূমি দফতরকে কাজ করতে দেয়নি। কালকাতা হাইকোর্টের নির্দেশও অমান্য করা হয়েছে। আমরা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টকে বলেছি, ৯০ শতাংশ জমি ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট হস্তান্তর করতে পারে।
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