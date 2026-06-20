/Janakalyan Shibir Big Update: জনকল্যাণ শিবির নিয়ে সরকারের বিরাট ঘোষণা: আবার কবে হবে এই শিবির? রাজ্যের মানুষ কবে পাবে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণার সুবিধা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও জনমুখী নীতির প্রমাণ দিয়ে দেশজুড়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ‘জনকল্যাণ শিবির’। প্রধানমন্ত্রীর ১২ বছর পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে দেশ জুড়ে এই বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই এই ক্যাম্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অখন অনেকের মনে একটাই প্রশ্ন, যে বা যাঁরা এই শিবিরে যেতে পারেনি বা ভিড়ের জন্য কোনও সুবিধা পাননি, তারা কবে আবার বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রবল্পের সুবিধা পাবেন? বিশেষ করে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনার মতো ব্যপক সাড়াজাগানো প্রকল্পগুলোর সুবিধা সাধারণ মানুষ আবার কবে পাবে?
সরকারের তরফ থেকে শিবির আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্ষা মরশুম শেষ হলেই আগামী দিনে পুনরায় এই জনকল্যাণ শিবির শুরু করা হবে।
আবেদনের খতিয়ান
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১,০২৯ টি করে মোট ৪,০৯৪ টি ক্যাম্প বা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরগুলিতে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ১৭৭ জন (৭০,৮১,১৭৭) মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিতে এবং পরিষেবা সম্পর্কে জানতে এই ক্যাম্পে আসেন। যার মধ্যে সরাসরি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন ৫৮ লক্ষ ১৭ হাজার ১৯ জন (৫৮,১৭,০১৯) ভিজিটর।
শীর্ষে চার মূল স্কিম
এবারের জনকল্যাণ শিবিরে মূলত চারটি সরকারি প্রকল্পে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি আবেদন ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। খতিয়ানটি নিচে দেওয়া হলো:
আয়ুষ্মান ভারত: স্বাস্থ্যবিমার এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি—২২ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৭০ টি (২২,২৩,৬৭০) আবেদন জমা পড়েছে।
অন্নপূর্ণা যোজনা: খাদ্য সুরক্ষার এই স্কিমে আবেদন করেছেন ৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৫৯ জন (৮,১৫,৩৫৯)।
বিকশিত ভারত: এই কর্মসূচির আওতায় সুবিধা পেতে আবেদন জানিয়েছেন ৭ লক্ষ ৯১১ জন (৭,০০,৯১১)।
বার্ধক্য ভাতা: প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই পেনশনে আবেদন জমা পড়েছে ৬ লক্ষ ৭ হাজার ৭৫৯ টি (৬,০৭,৭৫৯)।
‘জয় বাংলা’ ফর্ম
এই শিবিরের সরকারি ফর্ম বিতরণের সময় একটি বিশেষ বিষয় সামনে এসেছে। ফর্মগুলিতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান বা লেখাটি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ফর্ম বিতরণের সময় সাধারণ মানুষের নজরে আসে।
পাশাপাশি, এই শিবিরের পরিধি ও কার্যকারিতা বাড়াতে সরকারের তরফ থেকে যে নির্দিষ্ট ফোন নম্বর বা হেল্পলাইন চালু করা হয়েছিল, সেখানেও মানুষের সাড়া ছিল উপচে পড়া। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও শিবির সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্ন নিয়ে ওই হেল্পলাইনে প্রতিদিন প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার ফোন আসছে।
সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে জলগণের এই বিপুল সাড়া প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকার একটি ‘প্রো-পিউপল’ বা সম্পূর্ণ জনমুখী সরকার। সরাসরি মানুষের দরজায় গিয়ে কাজ করতে বিশ্বাসী। বর্ষা কাটলেই আরও বড় আকারে এই শিবির ফেরানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
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