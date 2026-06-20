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  • /Janakalyan Shibir Big Update: জনকল্যাণ শিবির নিয়ে সরকারের বিরাট ঘোষণা: আবার কবে হবে এই শিবির? রাজ্যের মানুষ কবে পাবে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণার সুবিধা?

Janakalyan Shibir Big Update: জনকল্যাণ শিবির নিয়ে সরকারের বিরাট ঘোষণা: আবার কবে হবে এই শিবির? রাজ্যের মানুষ কবে পাবে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণার সুবিধা?

Janakalyan Shibir next date: সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১,০২৯ টি করে মোট ৪,০৯৪ টি ক্যাম্প বা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরগুলিতে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ১৭৭ জন (৭০,৮১,১৭৭) মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিতে এবং পরিষেবা সম্পর্কে জানতে এই ক্যাম্পে আসেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 20, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:56 PM IST
Janakalyan Shibir Big Update: জনকল্যাণ শিবির নিয়ে সরকারের বিরাট ঘোষণা: আবার কবে হবে এই শিবির? রাজ্যের মানুষ কবে পাবে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণার সুবিধা?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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