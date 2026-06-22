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সরকারি কর্মচারীদের DA বেড়ে হল ৩৮% কিন্তু কতটা বাড়ল পেনশনভোগীদের টাকা?

WB DA Hike: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাড়তি ২০ শতাংশ ডিএও আমরা দিয়ে দেব। বাকিটাও হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। আর একটা বাজেট পর্যন্ত অপেক্ষা করুন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 22, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:52 PM IST
সরকারি কর্মচারীদের DA বেড়ে হল ৩৮% কিন্তু কতটা বাড়ল পেনশনভোগীদের টাকা?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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