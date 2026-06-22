/সরকারি কর্মচারীদের DA বেড়ে হল ৩৮% কিন্তু কতটা বাড়ল পেনশনভোগীদের টাকা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বাড়ল ২০ শতাংশ। এতদিন ডিএ ছিল ১৮ শতাংশ। ফলে বর্তমানে গিয়ে দাঁড়াল ৩৮ শতাংশ। আজ তাঁর বাজেট বক্তব্যে ওই ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তবে এর পরও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মীদের ডিএর তফাত এখনও ২২ শতাংশ। আগামী ১ অক্টোবর থেকে নতুন হারে ডিএ কার্যকর হবে।
রাজ্য সরকারের ওই ঘোষণায় রাজ্যে পেনশনভোগীদেরও পেনশনও খানিকটাই টাকা বাড়বে। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে পেনশনারদেরও ডিএ বাড়বে ওই হারে। পেনশন কতটা বাড়বে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মূল পেনশনের উপর। ডিআর ২০ শতাংশ বাড়লে হিসাব হবে মূল পেনশনের ২০ শতাংশ অনুযায়ী। অর্থাত্ কারও মূল পেনশন যদি ১০,০০০ টাকা হয় তাহলে তার মাসিক বৃদ্ধি হবে ২,০০০ টাকা। আরও স্পষ্ট করে বললে এবার মূল পেনশনের মোট ৩৮ শতাংশ হবে ডিএ।
সরকারের মতে, মূল্যবৃদ্ধির চাপের মধ্যে কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের আর্থিক স্বস্তি দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন ডিএ ও ডিআর কার্যকর হলে বহু পরিবারের মাসিক আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় সামাল দিতে কিছুটা সুবিধা হবে।
ডিএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাড়তি ২০ শতাংশ ডিএও আমরা দিয়ে দেব। বাকিটাও হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। আর একটা বাজেট পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ডিসেম্বরের মধ্যে পে কমিশন কার্যকর করে দেব।
এদিকে, রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করল বিজেপি সরকার। বয়স্ক, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক পেনশন ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর প্রস্তাবও দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এতদিন প্রবীণ নাগরিক, বিধবা মহিলারা মাসে ১ হাজার টাকা করে পেনশন বা আর্থিক সাহায্য পেতেন। এবার থেকে এটা ৫০০ টাকা করে বেড়ে তাঁরা ১৫০০ টাকা করে পাবেন।
বাংলায় এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। তাই কেন্দ্রের স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়া নিয়েও জোর জল্পনা তৈরি হয়েছিলই। দিল্লিতে স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বৈঠক সেই জল্পনা আরও উসকে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের ঘাড়ে আট লক্ষ কোটি টাকা ঋণের বোঝা। সেই সঙ্গে আছে অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সামাজিক প্রকল্প এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের অংশ বাবদ খরচ। এত কিছু সামলে বাংলার নুয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে রাজ্যের নিজস্ব আয়বৃদ্ধির নতুন পথ খোঁজা চাই। সেই পথ কতটা দেখাতে পারবেন স্বপনবাবু, এ নিয়ে বহু জনের বহু প্রত্যাশা রয়েছে। এর মধ্য়ে আছে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক মহল উভয়ই।
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