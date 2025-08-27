English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
নবনীতা সরকার | Updated By: Aug 27, 2025, 06:13 PM IST
WB Puja and Shopping Special Bus 2025: শপিং হোক বা হপিং, পুজোয় পরিবহন দফতরের মেগাপ্ল্যান! চিন্তা না করেই রাস্তায় নামুন...

অয়ন ঘোষাল: পুজোর (Durga Puja) ঢাকে কাঠি পড়তেই শহরে শুরু হল তোড়জোড়। হাতে আর মাত্র একমাস। তার মধ্যেই জমে উঠছে বাজার, জমছে ভিড়। শপিং মুডে বাঙালি। সেই ভিড় সামলাতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ রাজ্য পরিবহণ দফতরের (State Department of Transportation)।

বুধবার পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানালেন, পুজোর আগে থেকেই শহরে চালু হচ্ছে ‘শপিং স্পেশাল’ বাস পরিষেবা (Shopping Special Bus)। মূলত হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন কেন্দ্র করে চলবে এই পরিষেবা। পুজোর অন্তত পনেরো দিন আগে থেকেই ২৫টি করে অতিরিক্ত বাস নামানো হবে রাস্তায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানোও হতে পারে বলে ইঙ্গিত মন্ত্রীর।

আগামী রবিবার থেকেই তাই শুরু হচ্ছে পুজো শপিং স্পেশাল বাস।

পুজোর দিনগুলোয় সারারাত ঠাকুর দেখার পর শিয়ালদহ হাওড়া ধর্মতলা বারাসত নাইট সার্ভিস। পুজোর সময় জনপ্রিয় মণ্ডপের রুট ধরে স্পেশাল সরকারি বাস। সরকারি ভলভো এসি বাসে পুজো পরিক্রমা। পুজো ঘিরে একগুচ্ছ ঘোষণা পরিবহন দফতরের। 

১) সপ্তমী অষ্টমী নবমী সকাল ৮ টায় ধর্মতলা থেকে এসি ভলভো বাস ছাড়বে। শহরের দুটি রাজবাড়ী, ৭ টি বনেদি বাড়ি ঘোরানো হবে। ভাড়া ২২০০ টাকা করে। থাকবে ব্রেকফাস্ট, দুপুরে বনেদি বাড়িতে পাত পেড়ে লাঞ্চ। বিকেলে চা স্ন্যাক্স পানীয় জল। 

২) বারাসত থেকেও ছাড়বে বাস। সপ্তমী অষ্টমী নবমী। একই সময়। বাকি রুট সেম। ভাড়া ২৩০০ টাকা। 

৩) সপ্তমী অষ্টমী নবমী সকাল ১১ টায় মিলেনিয়াম পার্ক থেকে লঞ্চ ছাড়বে। তারপর উত্তর কলকাতা এবং হাওড়ার বিভিন্ন ঘাটে দাঁড়াবে। সেখান থেকে নেমে এসি বাসে উঠবেন মানুষ। শহরের ৮ টি বাছাই বনেদি বাড়ির পুজো এবং সারদা মায়ের বাড়ি ও বলরাম মন্দির দর্শন করানো হবে। স্ন্যাক্সের প্যাকেট ও মিনারেল ওয়াটার দেওয়া হবে। ভাড়া ৯০০ টাকা। 

৪) ধর্মতলা থেকে ষষ্ঠী সপ্তমী ও নবমী এসি ভলভো বাস ছাড়বে সকাল ৯ টায়। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার নামকরা ১২ টি বারোয়ারী পুজো দেখানো হবে। বাসে স্ন্যাক্সের প্যাকেট দেওয়া হবে। কসবা ডিপোয় দুপুরে বসিয়ে লাঞ্চ করানো হবে। ভাড়া ২২০০ টাকা। 

৫) বারাসত থেকে ষষ্ঠী সপ্তমী ও নবমী এসি ভলভো বাস ছাড়বে সকাল ৯ টায়। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার নামকরা ১২ টি বারোয়ারী পুজো দেখানো হবে। বাসে স্ন্যাক্সের প্যাকেট দেওয়া হবে। নীলগঞ্জ ডিপোয় দুপুরে বসিয়ে লাঞ্চ করানো হবে। ভাড়া ২৩০০ টাকা। 

৬) সারাদিনের পুজো দেখার জন্য জনপ্রিয় কিছু পুজোর রুট অনুযায়ী হোল ডে এসি ভলভো বাসের টিকিট ৫০০ টাকা।

