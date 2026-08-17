/মনসা পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকারের বিশেষ ছুটি ঘোষণা, রাজভবনের অনুমোদনে নতুন বিজ্ঞপ্তি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: মনসা পুজো উপলক্ষে রাজ্যের দুই পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ায় বিশেষ অর্ধদিবস ছুটির সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আগামী ১৮ অগাস্ট, মঙ্গলবার এই দুই জেলার রাজ্য সরকারি কার্যালয়, স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থা, পঞ্চায়েত ও পুরসভা, সরকারি বোর্ড, কর্পোরেশন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুপুর ২টোর পর থেকে স্থানীয় ছুটি কার্যকর হবে। ১৭ অগাস্ট, ২০২৬ তারিখে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর থেকে এই সংক্রান্ত একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
অর্থ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পি. কে. মিশ্রর স্বাক্ষরিত এই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, মাননীয় রাজ্যপালের অনুমোদনক্রমেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার সর্বসাধারণ এবং সরকারি কর্মীদের লোকসংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতেই এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ। নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী ১৮ অগাস্ট দুপুর ২টোর পর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির সমস্ত রাজ্য নিয়ন্ত্রিত অফিস, স্কুল-কলেজ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বন্ধ থাকবে।
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মনসা পুজোর তাৎপর্য অপরিসীম। বিশেষত পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ার মতো ঐতিহ্যবাহী জেলায় শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে সর্পদেবী মনসার আরাধনা কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি লোকসংস্কৃতির এক বৃহত্তর সামাজিক মেলবন্ধনে পরিণত হয়। এই দিনটিতে বিভিন্ন গ্রামে ঝাঁপান উৎসব, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল গান এবং মনসার ভাসান কেন্দ্র করে বিশেষ লোকজ ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে জনজীবনের এই আবেগ ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাজ্য সরকার এই বিশেষ আঞ্চলিক ছুটির অনুমোদন দিল।
বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত জেলার ঊর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তা, জেলা শাসক এবং প্রশাসনিক বিভাগীয় প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এই ছুটির নির্দেশিকা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করা হয়। তবে জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি এর আওতাভুক্ত থাকবে কিনা, সে বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনিক নির্দেশ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় সাধারণ নাগরিক ও পরীক্ষার্থী-শিক্ষার্থীদের মধ্যেও স্বস্তি লক্ষ্য করা গেছে।
আঞ্চলিক ঐতিহ্য বজায় রেখে জনস্বার্থে এই ধরনের স্থানীয় ছুটির ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক রীতি। সরকারের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাজুড়ে উৎসবের মরশুমে আলাদা এক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।
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