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মনসা পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকারের বিশেষ ছুটি ঘোষণা, রাজভবনের অনুমোদনে নতুন বিজ্ঞপ্তি

মনসা পুজো উপলক্ষে বিশেষ ছুটির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার! আগামী ১৮ অগাস্ট, মঙ্গলবার দুপুর ২টোর পর থেকে এই দুই জেলার সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজ ও স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। নবান্নের জারি করা নির্দেশিকায় কী বলা হয়েছে?

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Aug 17, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:17 PM IST
মনসা পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকারের বিশেষ ছুটি ঘোষণা, রাজভবনের অনুমোদনে নতুন বিজ্ঞপ্তি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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মনসা পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকারের বিশেষ ছুটি ঘোষণা, রাজভবনের অনুমোদনে নতুন বিজ্ঞপ্তি
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