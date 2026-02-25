English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Sabuj Sathi 2026: ভবানীপুর থেকেই সাড়ে বারো লক্ষ পড়ুয়ার জীবন বদলে গেল! ফের সবুজসাথী...

Sabuj Sathi 2026: ভবানীপুর থেকেই সাড়ে বারো লক্ষ পড়ুয়ার জীবন বদলে গেল! ফের 'সবুজসাথী'...

Mamata Bandyopadhyay: যাতায়াতের সহজপাঠ, ভবানীপুর থেকেই ‘সবুজসাথী’-র নতুন পর্যায়ের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর। নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল, পঞ্চম পর্যায়ে উপকৃত হবে প্রায় ১২.৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী

রজত মণ্ডল | Updated By: Feb 25, 2026, 06:50 PM IST
Sabuj Sathi 2026: ভবানীপুর থেকেই সাড়ে বারো লক্ষ পড়ুয়ার জীবন বদলে গেল! ফের 'সবুজসাথী'...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বড় ঘোষণা। ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের অধীনে পুনরায় সাইকেল বিতরণের তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ভবানীপুর থেকেই ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের পঞ্চম পর্যায়ের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্যায়ে সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের হাতে সাইকেল তুলে দেওয়া হবে, যাতে বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকার শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াত সহজ হয়। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, ততই প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ছে নবান্নে। নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার আগেই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ স্কুল পড়ুয়ার হাতে পুনরায় সাইকেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার

২০১৫–১৬ শিক্ষাবর্ষে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১১টি পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি ৪৮ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে বলে রাজ্যের দাবি। নতুন পর্যায়ে প্রায় ১২.৫ লক্ষ পড়ুয়া এই সুবিধা পেতে চলেছে। প্রকল্পে এখন পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫,০০০ কোটি। ভবানীপুরে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের নতুন পর্যায়ের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের সমস্ত জেলায় এই পর্যায়ে মোট ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার সাইকেল বিতরণ করা হবে, যার জন্য বরাদ্দ প্রায় ৫০৭ কোটি।

অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলের দূরত্ব এবং পর্যাপ্ত পরিবহণের অভাব পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়—বিশেষত গ্রামীণ এলাকায়। সেই জায়গায় সাইকেল সরবরাহ শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। নিরাপদ ও নিয়মিত যাতায়াত নিশ্চিত হলে dropout কমার সম্ভাবনাও থাকে, বিশেষ করে কিশোরীদের ক্ষেত্রে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ব্লক স্তরে ‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের সাইকেল বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

বৃহত্তর সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোয় ‘সবুজসাথী’

রাজ্যের অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পের সঙ্গে মিলেই ‘সবুজসাথী’-কে একটি বৃহত্তর welfare framework-এর অংশ হিসেবে দেখা হয়—

কন্যাশ্রী: কিশোরীদের স্কুলে ধরে রাখতে আর্থিক সহায়তা

স্বাস্থ্যসাথী: পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যবিমা কভার

রূপশ্রী: আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের বিয়েতে অনুদান

যুবশ্রী: কর্মহীন যুবকদের ভাতা

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার এই সমন্বিত কাঠামোয় ‘সবুজসাথী’ mobility support হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়—যেখানে স্কুলে পৌঁছনোর সমস্যাই অনেক সময় শিক্ষার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশাসনিক তৎপরতা ও পরিসংখ্যান

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলশিক্ষা দফতর,সংখ্যালঘু উন্নয়ন,অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর— এই চারটি বিভাগ যৌথভাবে এই বিশালাকার প্রকল্পের বাস্তবায়নে নেমেছে। 

বর্তমানে রাজ্যের প্রায় ৯ হাজার স্কুল এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত বছরগুলিতে রাজ্যের প্রায় এক কোটি ৩৮ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার পড়ুয়া সাইকেল পেয়েছিল। তবে ২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানো হয়েছে। নবান্নের হিসাব অনুযায়ী, এ বছর প্রায় ১২ লক্ষ ৪৭ হাজার পড়ুয়াকে সাইকেল দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, গত বছরের তুলনায় এ বছর সুবিধাভোগীর সংখ্যা আরও বাড়ছে।

‘সবুজসাথী’ প্রকল্পের বিবর্তন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ‘সবুজসাথী’ প্রকল্প যাত্রা শুরু করেছিল ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে। শুরুর দিকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ পড়ুয়াকে একযোগে সাইকেল দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সরকারি নীতিতে কিছুটা বদল এনে নিয়ম করা হয় যে, ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হলেই সাইকেল পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। 

গত এক দশকে এই প্রকল্প গ্রামীণ বাংলার যাতায়াত ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটিয়েছে, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে এবং স্কুলছুট বা 'ড্রপআউট' কমাতে এটি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে।

নির্বাচনের আবহ ও রাজনৈতিক তরজা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে,মার্চের শেষ সপ্তাহেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে। 

নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে গেলে সরকার কোনও নতুন প্রকল্প বা সুবিধা ঘোষণা করতে পারবে না। সেই আইনি বাধ্যবাধকতার কথা মাথায় রেখেই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই সাইকেল বিলি সম্পন্ন করতে চাইছে নবান্ন।

এই তৎপরতাকে ঘিরে স্বভাবতই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধীদের একাংশের দাবি, ভোট বৈতরণী পার হতেই ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দিয়ে মন জয়ের চেষ্টা করছে শাসক দল। 

পড়ুয়াদের মধ্যে উদ্দীপনা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ফের সাইকেল পাওয়ার খবরে খুশি পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে স্কুল অনেক দূরে, সেখানে এই সাইকেলই যাতায়াতের একমাত্র ভরসা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, এই সাইকেল ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও গতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আগামীর লক্ষ্য

প্রশাসনের লক্ষ্য হল ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহের মধ্যে সিংহভাগ সাইকেল বিতরণ সেরে ফেলা। এর জন্য জেলাশাসকদের ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ মজুত করা এবং তা দ্রুত ফিটিং করে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে।

সব মিলিয়ে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ‘সবুজসাথী’র এই পুনরায় সক্রিয়তা রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আঙিনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নির্বাচনের ময়দানে এই জনমুখী প্রকল্পের প্রভাব কতটা পড়বে, তা সময় বলবে। তবে রাজ্যের সাড়ে ১২ লক্ষ পড়ুয়া যে ফের গতি পেতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

পর্যবেক্ষকদের মতে,

সরাসরি সুবিধাভোগী-ভিত্তিক এই ধরনের প্রকল্পগুলি শিক্ষাগত পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষার পরিধিও বাড়ায়। স্কুলে যাতায়াত সহজ করা dropout কমাতে কতটা কার্যকর—তা অবশ্য বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করবে।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

