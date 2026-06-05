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PrivateTuition Ban for WB govt teachers: রাজ্যে বন্ধ সব প্রাইভেট টিউশন: স্কুল দফতরের কড়া নির্দেশিকা; না মানলেই কড়া শাস্তির মুখে শিক্ষকেরা

Bikash Bhavan notice for Govt teachers: অন্যপক্ষে, একাধিক শিক্ষক সংগঠন যেমন ‘শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ’ ও ‘অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’-এর মতে-- কেবল নির্দেশিকা জারি করে এই প্রবণতা রোখা যাবে না। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্কুলের সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (৩০ : ১) ঠিক করা এবং বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস রূপায়ণ করে অবিলম্বে বিশাল সংখ্যক শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:09 PM IST
PrivateTuition Ban for WB govt teachers: রাজ্যে বন্ধ সব প্রাইভেট টিউশন: স্কুল দফতরের কড়া নির্দেশিকা; না মানলেই কড়া শাস্তির মুখে শিক্ষকেরা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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