/PrivateTuition Ban for WB govt teachers: রাজ্যে বন্ধ সব প্রাইভেট টিউশন: স্কুল দফতরের কড়া নির্দেশিকা; না মানলেই কড়া শাস্তির মুখে শিক্ষকেরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে এবার শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ হল। বহুদিন ধরেই বন্ধ করার চেষ্টার পর অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে লতুন রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতক বিকাশ ভবন ৪ জুন ২০২৬ এই নিয়ে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে।
সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্পনসর্ড স্কুলের শিক্ষকদের বেআইনি প্রাইভেট টিউশন বা গৃহশিক্ষকতা রুখতে সেই নোটিসে বেনজির কঠোর অবস্থান নিয়েছে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার থেকে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্পনসরড বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা বা প্রাইভেট টিউশনি করা একেবারে বন্ধ করা হল। যদি কোনও শিক্ষকের বিরুদ্ধে ফের এই অভিযোগ আসে, তবে কঠোর শাস্তি প্রযোজ্য হবে হলে জানানো হয়েছে।
স্কুলশিক্ষা দফতরের কড়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন মেনে কর্মরত শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রাইভেট না পড়লে পড়ুয়াদের ‘অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার’ নষ্টের হুমকির অভিযোগ এবার কঠোরভাবে মোকাবিলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে দফতর। তবে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে স্কুলের অফিশিয়াল ‘রিমেডিয়াল ক্লাস’ বা বিশেষ সংশোধনী ক্লাসে শিক্ষকেরা নির্দ্বিধায় পড়াতে পারবেন।
আইন অমান্যকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্যের সমস্ত জেলার স্কুল পরিদর্শকদের (DI) জরুরি নির্দেশিকা পাঠাল বিকাশ ভবন। গত ৪ জুন, ২০২৬ তারিখে স্কুল শিক্ষা দফতরের অ্যাডমিন সেকশনের ডেপুটি ডিরেক্টর (অ্যাডমিন)-এর পক্ষ থেকে এই চূড়ান্ত নোটিশ (Memo No. 662-Sc/Apt/DSE-24011(99)/2/2026-CMO SEC-DSE) জারি করা হয়েছে।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নোটিসে তোলপাড়
বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) থেকে রাজ্য সরকারকে একটি অত্যন্ত গুরুতর নোটিস (Case No -386/25/26/2026) পাঠানো হয়। সেই নোটিসে অভিযোগ করা হয়েছে যে, শিক্ষার অধিকার আইন (RTE Act, 2009) এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্যের বহু কর্মরত স্কুলশিক্ষক রমরমিয়ে প্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।
আরও মারাত্মক অভিযোগ, কোনও কোনও শিক্ষক নিজেদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তাঁদের কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন; অন্যথায় পরীক্ষার খাতায় নম্বর কমিয়ে দেওয়া বা ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন। এই মানসিক হেনস্থার ফলে একদিকে যেমন পড়ুয়ারা বিপর্যস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃত ও পেশাদার গৃহশিক্ষকরা তাঁদের রুজি-রুটি হারিয়ে তীব্র আর্থিক সংকটের মুখে পড়ছেন।
আইন ও পূর্ববর্তী সরকারি নির্দেশিকার কড়াকড়ি
স্কুল শিক্ষা দফতর স্পষ্ট জানিয়েছে, কর্মরত শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করার এই প্রবণতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এই মর্মে আগের নির্দেশিকাগুলির কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছে দফতর:
২০১১ সালের নির্দেশিকা: RTE আইনের ধারা ৩৫(২) ও ২৮ নম্বর ধারা মেনে যেকোনো ধরণের প্রাইভেট টিচিং অ্যাক্টিভিটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।
২০১৮ সালের নির্দেশিকা: ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের জন্য টিউশনি করা নিষিদ্ধ। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য অফিশিয়াল ‘রিমিডিয়াল ক্লাস’ (Remedial Coaching)-এর আয়োজন করে, সেখানে শিক্ষকেরা পড়াতে পারবেন।
২০২৬ সালের নির্দেশিকা: সমস্ত জেলার DI-দের দ্রুত তদন্ত করে দোষী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ।
মিশ্র প্রতিক্রিয়া শিক্ষা মহলে
বিকাশ ভবনের এই কড়া পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে ‘পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি’ ও ‘টিউটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া’। তবে তাঁদের দাবি, এই নির্দেশিকা যেন শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ না থাকে; ডিআই-রা যেন তৃণমূল স্তরে গিয়ে এর বাস্তবায়ন ও নজরদারি সুনিশ্চিত করেন।
অন্যপক্ষে, একাধিক শিক্ষক সংগঠন যেমন ‘শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ’ ও ‘অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’-এর মতে-- কেবল নির্দেশিকা জারি করে এই প্রবণতা রোখা যাবে না। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্কুলের সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (৩০ : ১) ঠিক করা এবং বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস রূপায়ণ করে অবিলম্বে বিশাল সংখ্যক শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা। স্কুলের পড়াশোনার মান উন্নত হলে পড়ুয়াদের আর গৃহশিক্ষকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। এই টানাপোড়েনের মাঝে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চরম উদ্বেগে রয়েছেন অভিভাবকেরা।
বর্তমানে এই নির্দেশিকার কপি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের মুখ্য সচিবকেও পাঠানো হয়েছে। জেলায় জেলায় পরিদর্শকেরা বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে ইতিমধ্যেই এই কড়া বার্তা ফরোয়ার্ড করে দিয়েছেন। এখন দেখার, বিকাশ ভবনের এই চরম হুঁশিয়ারির পর রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেআইনি গৃহশিক্ষকতার এই ব্যাধি কতটা দূর করা সম্ভব হয়।