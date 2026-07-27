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বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিত্সার সুবিধে, রাজ্য চালু হচ্ছে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা', কারা পাবেন না?

Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana: CAA বা SIR এর অ্যাডজুডিকেশন ট্রাইব্যুনালে আবেদন বিচারাধীন থাকলে এবং অন্যান্য সমস্ত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে,সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 27, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:56 PM IST
বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিত্সার সুবিধে, রাজ্য চালু হচ্ছে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা', কারা পাবেন না?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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