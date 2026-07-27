বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিত্সার সুবিধে, রাজ্য চালু হচ্ছে 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা', কারা পাবেন না?

অয়ন শর্মা: মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিমা আয়ুষ্মান ভারত যাঁরা পাবেন না তাদের কোনও চিন্তা নেই। তাদের জন্য নতুন বিমা চালু করবে রাজ্য সরকার। এবার সেটাই হতে চলেছে। এনিয়ে এবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজ্য সরকার।
রাজ্যের যোগ্য বাসিন্দাদের উন্নত ও আর্থিক সুরক্ষাসহ স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নতুন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana - MMSBY)’ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যজনিত কারণে সৃষ্ট আর্থিক চাপ থেকে পরিবারগুলিকে সুরক্ষা দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য।
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতাভুক্ত কিন্তু আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (AB PM-JAY)-এর আওতায় না থাকা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। তবে কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ এর বাইরে থাকবেন।
কারা এই প্রকল্পের আওতায় থাকবেন না
যাঁদের পারিবারিক বার্ষিক আয় ₹৮ লক্ষের বেশি। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্প (WBHS), কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প (CGHS), ESI বা অন্য কোনও সরকারি/আধা-সরকারি মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্স প্রকল্পের আওতাভুক্ত কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা।
সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মেডিক্যাল অ্যালাউন্সপ্রাপ্ত কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা। ৭০ বছরের বেশি বয়সী পরিবার সদস্যরা (তাঁরা ইতিমধ্যেই আয়ুষ্মান বয় বন্দনা প্রকল্পের আওতায় থাকবেন)।
ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার যে অন্যান্য শ্রেণিকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে
SIR প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়া ব্যক্তি, যেমন অনুপস্থিত, মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট তালিকাভুক্ত ব্যক্তি।
কাদের বাদ দেওয়া হবে না
CAA বা SIR এর অ্যাডজুডিকেশন ট্রাইব্যুনালে আবেদন বিচারাধীন থাকলে এবং অন্যান্য সমস্ত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করলে,সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হবে না।
কী কী থাকছে এই প্রকল্পে
১. পরিবারপিছু বছরে ₹৫ লক্ষ পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্যবিমা, ফ্লোটার ভিত্তিতে।
২. একই ব্যক্তি একাধিক সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা একসঙ্গে নিতে পারবেন না।
৩. কোনও রিইম্বার্সমেন্ট (Reimbursement) সুবিধা থাকবে না; সম্পূর্ণ ক্যাশলেস পরিষেবা।
৪.প্রকল্পটি পরিবারভিত্তিক হলেও প্রত্যেক সদস্যকে বিনামূল্যে পৃথক স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে।
৫.পরিবারে সদস্য সংখ্যার কোনও সীমা থাকবে না। সব ধরনের পূর্ব-বিদ্যমান রোগ এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে।
৬.শুরু থেকেই সম্পূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তি (IT) নির্ভর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে।
৭.নাম নথিভুক্তি, হাসপাতালে ভর্তি ও ছাড়পত্রের সময় আধারভিত্তিক প্রমাণীকরণ (Aadhaar Authentication) বাধ্যতামূলক।
৮. ABHA (Ayushman Bharat Health Account) ব্যবহার বাধ্যতামূলক। চিকিৎসা হবে AB PM-JAY-এর নির্ধারিত চিকিৎসা নির্দেশিকা অনুযায়ী।
৯. পরিষেবা মিলবে AB PM-JAY অনুমোদিত (Empanelled) হাসপাতালগুলিতে।
১০. প্রকল্প পরিচালনায় Transaction Management System (TMS), Beneficiary Identification System (BIS) এবং AB PM-JAY-এর অনলাইন পরিকাঠামো ব্যবহার করা হবে।
পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হবে ২০১১ সালের সমাজ-অর্থনৈতিক ও জাতিগত জনগণনা (SECC 2011) এবং AB PM-JAY-এর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী। এই প্রকল্পের নোডাল বিভাগ হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর।
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