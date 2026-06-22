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রাজ্যে চালু হচ্ছে 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড', লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর সামনে বিরাট সুযোগ, কারা পাবেন?

Udyam Credit Card: স্টার্ট আপ এবং যুব মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বাংলায় চালু হচ্ছে 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্প

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 22, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:21 PM IST
রাজ্যে চালু হচ্ছে 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড', লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর সামনে বিরাট সুযোগ, কারা পাবেন?

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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