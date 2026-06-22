রাজ্যে চালু হচ্ছে 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড', লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর সামনে বিরাট সুযোগ, কারা পাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এখন নতুন সরকারের মূল লক্ষ্যে। আর সে জন্য় চাই শিল্পায়ন। তা না হলে রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বেই। রাজ্যের তরুণ প্রজন্মকে স্বনির্ভর করতে ও যারা নতুন ব্যবসা শুরু করছেন তাদের জন্য বিরাট পদক্ষেপ নিল শুভেন্দু অধিকারী সরকার।
সোমবার রাজ্য বাজেটে রাজ্য সরকারের নতুন ঘোষণা 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড'(Udyam Credit Card)। রাজ্যের তরুণ উদ্যোক্তাদের দেওয়া হবে এই কার্ড। এই কার্ডের মাধ্য়মে আর্থিক সুবিধে পাবেন ২ লাখ যুবক-যুবতী।
স্টার্ট আপ এবং যুব মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বাংলায় চালু হচ্ছে 'উদ্যম ক্রেডিট কার্ড' প্রকল্প। এই প্রকল্পে প্রায় ২ লক্ষ যুবক-যুবতীদের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা অবধি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ওই টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা গ্রান্ট ও ৫ লক্ষ টাকা সুদবিহীন ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে। এর জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।
বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, রাজ্যের হস্তশিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ও তাদের পণ্য ও পরিষেবার প্রসার ঘটিয়ে তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নতির জন্য রাজ্য পি এম বিশ্বকর্মা স্কিম গ্রহণ করেছে। এর লক্ষ্য হস্তশিল্পী ও কারিগরদের স্ব স্ব ট্রেডে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক সহায়তা দেওয়া। এই প্রকল্পে শহর ও গ্রামে বিভিন্ন ট্রেডে উৎপাদনকারীদের উপর জোর দেওয়া হয় — বিশেষ নজর দেওয়া হয় নারী ক্ষমতায়ন এবং প্রান্তিক ও অবহেলিত গোষ্ঠী যেমন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের উপর।
অর্থমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এম এস এম ই সেক্টর, রাজ্যের অর্থনীতির মেরুদণ্ড যা রাজ্যের নব্বই শতাংশের বেশি শিল্প ইউনিট এবং পঞ্চাশ শতাংশ শিল্পোৎপাদনের কারণ। এই সেক্টর অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি ঘটায় এবং কৃষির পরে প্রধান কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। আমি রাজ্যে এম এস এম ই শিল্পের বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করছি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)