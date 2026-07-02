/প্যাশন বনাম পেটের টান! সিকিউরিটি গার্ডের গান ভাইরাল হতেই চন্দনের খোঁজে নেটদুনিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম স্ক্রোল করতে করতে আমরা কতই না প্রতিভা দেখতে পাই। কিন্তু কিছু প্রতিভা সরাসরি বুকে গিয়ে আঘাত করে। তেমনই এক ঘটনা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে। এক সিকিউরিটি গার্ডের খালি গলায় গিটার বাজিয়ে গান গাওয়ার ভিডিও এখন নেটদুনিয়ায় তুমুল ভাইরাল, যা ইতিমধ্যেই দেখে ফেলেছেন ১৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ।
কী ঘটেছিল?
দুর্গাপুরের স্থানীয় একটি ব্যান্ড 'ফুলক্রাম'। ব্যান্ডের সদস্যরা একদিন প্র্যাকটিস সেরে ফিরছিলেন। তখনই তাঁদের পথ আটকান ৩০ বছর বয়সী এক সিকিউরিটি গার্ড, যাঁর নাম চন্দন সিং। তিনি ব্যান্ডের রিদম গিটারিস্ট সত্যকি বিশ্বাসের কাছ থেকে গিটারটি চেয়ে নেন। ব্যান্ডের সদস্যরা ভেবেছিলেন তিনি হয়তো কৌতুহলবশত গিটারটি ছুঁয়ে দেখতে চান। কিন্তু চন্দন গিটার হাতে নিতেই বদলে গেল পুরো দৃশ্য!
গিটার বাজিয়ে নিখুঁত সুরে তিনি গাইতে শুরু করেন আতিফ আসলামের জনপ্রিয় গান ‘আদাত’। তাঁর সেই সুরেলা কণ্ঠ এবং খালি হাতে কঠিন 'বারে কর্ড' বাজানোর দক্ষতা দেখে থমকে যান ব্যান্ডের সদস্যরা। চন্দন সিং জানান, তিনি আগে ‘অ্যালবার্ট ক্রস’ নামের একটি ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
ইচ্ছে বনাম দায়িত্বের লড়াই
ভিডিয়োর সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত আসে গানের মাঝপথে। চন্দন যখন গানে মজে আছেন, ঠিক তখনই তাঁর কাজের জায়গা থেকে ডাক আসে। মুহূর্তের মধ্যে গান থামিয়ে, গিটার ফেরত দিয়ে চন্দনকে ফিরতে হয় নিজের ডিউটিতে। এই দৃশ্যটি নেটিজেনদের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই হাজার হাজার মানুষ চন্দনের প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন।
একজন লিখেছেন, "শিল্পী হয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে আজ সিকিউরিটি গার্ড। এটাই হয়তো সাধারণ মানুষের জীবনের নির্মম বাস্তব।" অন্য একজন লিখেছেন, "আবেগ বা প্যাশন দিয়ে তো আর পেটের ভাত জোটে না, তাই দায়িত্বের কাছে স্বপ্নকে হার মানতে হয়।" অনেকে আবার চন্দনের খোঁজ চেয়েছেন এবং তাঁকে গিটার উপহার দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।
তবে চন্দনের এই প্রতিভা যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য ‘ফুলক্রাম’ ব্যান্ডের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁদের পরবর্তী প্র্যাকটিস সেশনে চন্দনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, যাতে শ্রোতারা তাঁর গলায় আরও গান শোনার সুযোগ পান।
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