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প্যাশন বনাম পেটের টান! সিকিউরিটি গার্ডের গান ভাইরাল হতেই চন্দনের খোঁজে নেটদুনিয়া

Durgapur News: শিল্পী হতে চেয়েছিলেন, পরিস্থিতির চাপে সিকিউরিটি গার্ড! দগিটার হাতেই বদলে গেলেন দুর্গাপুরের চন্দনের। তাঁর গলায় আতিফ আসলামের গান শুনে বুঁদ নেটপাড়া। 

 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:34 PM IST
প্যাশন বনাম পেটের টান! সিকিউরিটি গার্ডের গান ভাইরাল হতেই চন্দনের খোঁজে নেটদুনিয়া
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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