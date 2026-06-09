/Health Department: ফাঁকিবাজির দিন শেষ! স্বাস্থ্য দফতরে এবার কড়া নিয়ম, অমান্য করলেই খোয়া যাবে ছুটি

অয়ন শর্মা: সরকারি হাসপাতালের ডিউটি ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার দিন এবার শেষ। স্বাস্থ্য দফতরে কর্ম সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে একগুচ্ছ কড়া নিয়ম জারি করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, স্বাস্থ্য দফতরের সমস্ত কর্মী ও আধিকারিকদের অফিসে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সময় ফেস রিকগনিশন ডিভাইসের মাধ্যমে উপস্থিতি নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে দফতরের প্রধানদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
সময়সীমার ক্ষেত্রে জানানো হয়েছে যে, সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ১১টার মধ্যে উপস্থিতি নথিভুক্ত হলে তা 'লেট' হিসেবে গণ্য হবে। সকাল ১১টার পরে উপস্থিতি নথিভুক্ত করলে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে 'অনুপস্থিত' বলে ধরা হবে। অন্যদিকে, বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের আগে অফিস ত্যাগ করলে তা 'আর্লি ডিপার্চার' হিসেবে বিবেচিত হবে।
সরকারি নির্দেশিকায় ছুটি কাটা ও অনুপস্থিতির বিষয়ে আরও জানানো হয়েছে যে, একই দিনে দেরিতে আসা এবং আগেভাগে অফিসে থেকে বেরিয়ে গেলে তা 'অনুপস্থিত' হিসেবে গণ্য হবে এবং একদিনের ক্যাজুয়াল লিভ (CL) কাটা যাবে। এছাড়াও কোনও কর্মী অফিস ত্যাগের সময় উপস্থিতি নথিভুক্ত না করলে তাকেও অনুপস্থিত বলে ধরা হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে, কোনও ক্যালেন্ডার মাসে তিনদিন দেরিতে আসা বা আগেভাগে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীর একদিনের CL বা CCL কেটে নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে সরকারি কর্মীদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করে নবান্নের অর্থ দফতর। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আগামী ১৫ জুন থেকে নবান্নে বাধ্যতামূলকভাবে চালু হতে চলেছে ‘ফেস রেকগনিশন বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম’। এখন থেকে শুধু হাজিরা দেওয়াই নয়, অফিসে আসা এবং বেরনোর নির্দিষ্ট সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে সমস্ত স্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের।
অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয় যে, সকাল ১০:১৫ মিনিট থেকে ১১:০০ টার মধ্যে অফিসে পৌঁছালে তা ‘লেট’ বা দেরিতে আগমন হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি কোনও কর্মী সকাল ১১:০০ টার পরে অফিসে আসেন, তবে ওই দিনের জন্য তাঁকে সরাসরি ‘অনুপস্থিত’ বা অ্যাবসেন্ট বলে ধরে নেওয়া হবে। একইভাবে, বিকেল ৫:১৫ মিনিটের আগে যদি কোনও কর্মী অফিস থেকে বেরিয়ে যান, তবে তা ‘আর্লি ডিপার্চার’ হিসেবে বিবেচিত হবে। এমনকি অফিস ছাড়ার সময় বায়োমেট্রিক মেশিনে উপস্থিতি রেকর্ড না করলেও ওই দিন তাঁকে অনুপস্থিত ধরা হবে।
নির্দেশিকায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য। বলা হয়েছে, যদি কোনও কর্মী একই দিনে দেরিতে আসেন এবং আবার সময়ের আগে অফিস থেকে বেরিয়ে যান, তবে তাঁকে ‘Absent in Office’ ধরে নিয়ে সরাসরি ১ দিনের ক্যাজুয়াল লিভ (CL) কেটে নেওয়া হবে। পাশাপাশি, টানা ৩ দিন যদি কোনও কর্মী দেরিতে আসেন কিংবা সময়ের আগে বেরিয়ে যান (লেট/আর্লি ডিপার্চার), তাহলেও শাস্তিস্বরূপ তাঁর ১ দিনের CL অথবা CCL কেটে নেওয়া হবে।
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