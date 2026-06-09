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Health Department: ফাঁকিবাজির দিন শেষ! স্বাস্থ্য দফতরে এবার কড়া নিয়ম, অমান্য করলেই খোয়া যাবে ছুটি

WB Health Department New Rules: হাসপাতালের ডিউটি ফাঁকি দিয়ে, প্রাইভেট প্র্যাকটিসের দিন শেষ। এবার স্বাস্থ্য দফতরে ফিরছে কর্ম সংস্কৃতি। স্বাস্থ্য দফতরের সমস্ত কর্মী ও আধিকারিকদের অফিসে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সময় ফেস রিকগনিশন ডিভাইসের মাধ্যমে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 09, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:34 PM IST
Health Department: ফাঁকিবাজির দিন শেষ! স্বাস্থ্য দফতরে এবার কড়া নিয়ম, অমান্য করলেই খোয়া যাবে ছুটি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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