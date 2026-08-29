/নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলার রক্তচক্ষু! ভারী বৃষ্টির সর্তকতা সাত জেলায়

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি দু-এক পশলা। উপরের দিকের জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সোমবার। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি কমবে।
আজ সকালেই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং ওড়িশা ও বাংলা উপকূলের অবস্থান। এটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর বরিশাল পার হয়ে এগিয়ে যাবে। মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গে
মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। কাল মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা বেশি। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ কমলা সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা প্রায় সব জেলাতে। রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা মঙ্গলবার পর্যন্ত।
আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সাত জেলাতে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ২ জেলাতে। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং হাওড়া জেলাতে।
মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার দু-এক জায়গায়। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে অন্যান্য জেলাতে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতে। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জেলার কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বৃষ্টি না হলে তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে। আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির দুয়েক পশলা বিভিন্ন জেলাতে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে।
রবিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির দুয়েক পশলা বিভিন্ন জেলাতে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইবে। সোমবার বৃষ্টি একটু বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের চার্জে লাইফ ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে।
কলকাতায়
আংশিক মেঘলা আকাশ। সকাল থেকে বেলা যত বাড়বে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকবে। তাই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। আজ দুপুরের পর থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। যদিও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ও রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.২ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৯ থেকে ৯৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ০৭ মিলিমিটার।
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