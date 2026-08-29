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নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলার রক্তচক্ষু! ভারী বৃষ্টির সর্তকতা সাত জেলায়

West Bengal Weather Update: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি সহ চার জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:14 AM IST
নিম্নচাপ ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলার রক্তচক্ষু! ভারী বৃষ্টির সর্তকতা সাত জেলায়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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