/১৬ কোটির লড়াইয়ে ছোট্ট শিবাংশী! বিরল রোগ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে মা-বাবার আকুল আর্জি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একটি ছোট্ট প্রাণ বাঁচানোর আকুল আর্জি। ১৬ কোটি টাকার যুদ্ধে একটু সহানুভূতির আবেদন। মা-বাবার কোল আলো করে এসেছে ফুটফুটে শিশু শিবাংশী সাধুখাঁ। কিন্তু তার সেই নিষ্পাপ হাসির আড়ালেই থাবা বসিয়েছে এক মারাত্মক ও বিরল ব্যাধি—স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি টাইপ-১। মাত্র কয়েক মাসের এই বয়সেই জীবন-মৃত্যুর এক কঠিন লড়াই লড়ছে পশ্চিমবঙ্গ শ্রীরামপুরের বাসিন্দা ছোট্ট শিবাংশী। চিকিৎসকদের বক্তব্য, বেশি সময় নেই ওর কাছে।
কী এই রোগ এবং কেন এত টাকার প্রয়োজন?
‘এসএমএ টাইপ-১’ এমন একটি বিরল বংশানুক্রমিক স্নায়ুরোগ, যা ধীরে ধীরে শিশুর মাংসপেশির কার্যক্ষমতা কেড়ে নেয়। এর ফলে শিশু সাধারণ শিশুর মতো হাত-পা নাড়াতে পারে না, বসতে পারে না, এমনকি একসময় শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ও খাবার গেলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। চিকিৎসকদের মতে, এই মারাত্মক রোগের একটিইমাত্র ওষুধ বা চিকিৎসা রয়েছে—‘জোলগেনসমা’ (Zolgensma) নামক একটি বিশেষ জিন থেরাপি। বিশ্বমানের এই ইনজেকশনটির দাম প্রায় ১৬ কোটি টাকা।
পারিবারিক ব্যাকুলতা ও আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা
শ্রীরামপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এত বিপুল অঙ্কের অর্থ জোগাড় করা এক অসম্ভব স্বপ্নের মতো। কিন্তু একজন বাবা-মায়ের পক্ষে কি সন্তানকে চোখের সামনে হারিয়ে যেতে দেওয়া সম্ভব? সেই মা-বাবার একটাই আকুল আবেদন—"আমাদের সন্তানকে বাঁচান!" আপনার-আমার কাছে সামান্য কটি টাকা হয়তো খুবই সাধারণ, কিন্তু একটু একটু করে জমানো সেই সাহায্যই একত্র হয়ে গড়ে তুলতে পারে ১৬ কোটি টাকার পর্বত। এই পাহাড়প্রমাণ আর্থিক লড়াইয়ে একমাত্র আপনাদের সহানুভূতির হাতই পারে শিবাংশীকে নতুন জীবন ফিরিয়ে দিতে।
আপনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?
সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট-বড় যেকোনো অঙ্কের আর্থিক সাহায্য সরাসরি শিবাংশীর পরিবারের হাতে পৌঁছে দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছেন সকলেই।
Ways to help:
Ketto (Verified): https://ketto.org/s?id=rm-8416066629607760
Milaap (Verified): https://m-lp.co/shivansh-66
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