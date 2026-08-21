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১৬ কোটির লড়াইয়ে ছোট্ট শিবাংশী! বিরল রোগ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে মা-বাবার আকুল আর্জি

শ্রীরামপুরের বাসিন্দা ছোট্ট শিবাংশী সাধুখাঁ 'এসএমএ টাইপ-১' নামক এক মারাত্মক বিরল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত। তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে প্রয়োজন 'জোলগেনসমা' নামের জিন থেরাপি, যার খরচ প্রায় ১৬ কোটি টাকা। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই বিপুল অর্থ জোগাড় অসম্ভব। তাই সন্তানকে বাঁচাতে সবার সাহায্য চেয়েছেন মা-বাবা।

Published: Aug 21, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:31 AM IST
১৬ কোটির লড়াইয়ে ছোট্ট শিবাংশী! বিরল রোগ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে মা-বাবার আকুল আর্জি
Image Credit: নিজস্ব প্রতিনিধি

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