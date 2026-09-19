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উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু আগামী সপ্তাহেই, পরীক্ষা সূচিতে কিছুটা বদল

WB HS 3rd Semester: পরীক্ষার হলে ২০ টু ওয়ান এই অনুপাতে এবং দুজন ইনভিজিলেটর নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। পরীক্ষার মূল গেটে সিসিটিভি এবং ভেনু সুপারভাইজারের কক্ষে সিসিটিভি দিয়ে নজরদারি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 19, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:18 PM IST
উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু আগামী সপ্তাহেই, পরীক্ষা সূচিতে কিছুটা বদল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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