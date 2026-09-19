/উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু আগামী সপ্তাহেই, পরীক্ষা সূচিতে কিছুটা বদল

নান্টু হাজরা: আগামী ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা। চলবে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। রাজ্যে দুটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ও করম পুজোর জন্য পরীক্ষার সূচিতে কিছু রদবদল করা হয়েছে। এবার উচ্চ মাধ্য়মিকের তৃতীয় সেমিস্টারে বসছে ৭,১৮,৬২০ পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা নেওয়া হবে সকাল ১১টা থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।
আগামী ৬ অক্টোবর উপ নির্বাচন রয়েছে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে। ফলে ৫, ৬ ও ৭ অক্টোবরের পরীক্ষা নেওয়া হবে ১২, ১৩ ও ১৪ অক্টোবর। আগামী ২২ তারিখ রয়েছে করম পুজো উপলক্ষ্যে ছুটি। ওই দিনের পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৩ অক্টোবর দ্বিতীয়ার্ধে। ১ ঘণ্টার জন্য ও পরীক্ষা নেওয়া হবে। ওইদিন কেবলমাত্র ভোকেশনাল বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
পরীক্ষার হলে ২০ টু ওয়ান এই অনুপাতে এবং দুজন ইনভিজিলেটর নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। পরীক্ষার মূল গেটে সিসিটিভি এবং ভেনু সুপারভাইজারের কক্ষে সিসিটিভি দিয়ে নজরদারি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরীক্ষায় মোবাইল, ক্যালকুলেটর-সহ অন্য কোনও ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর সকল পরীক্ষা বাতিল করা হবে। বিগত বছরের মতো এ বছর বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এবং সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হবে। উত্তরপত্রের মূল্যায়ন মেশিনের মাধ্যমে হবে।
পরীক্ষার দিন সেন্টার সেক্রেটারি ও সেন্টার ইনচার্জ কোশ্চেন পেপার সকাল আটটার মধ্যে নিয়ে ভেনু সুপারভাইজারকে ৯টা ১৫ মিনিটের মধ্যে হ্যান্ডওভার করবেন। ইনভিজিলেটর যারা থাকবেন তারা সাড়ে নটার মধ্যে রিপোর্ট করবেন। পরীক্ষার্থীরা সকাল দশটার মধ্যে ভেনুতে রিপোর্ট করবেন। দশটা পনেরোতে কোশ্চেন পেপার সেট ওপেন হবে ভেনু সুপারভাইজারের রুমে। এবং ইনভিজিলেটাররা ও এমার এবং আনসার শিট এবং কোশ্চেন পেপার নিয়ে তারা কনসান পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবে এবং সেখানে দুজন পরীক্ষার্থীদের দিয়ে সই করিয়ে সিল্ড কোশ্চেন পেপার ওপেন করা হবে ১০:৫৫ মিনিটে।
এবারের লিখিত OMR পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আঞ্চলিক কার্যালয় গুলিতে আনা হবে। প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন করে কাউন্সিল নমিনি নিযুক্ত থাকছেন। সংসদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরি কাগজপত্র গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজ্যের ৫৬টি ক্যাম্পে-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষাকর্মীদের জন্য সংসদে Help Desk (033-23370792/6289886606) এবং Control Room (033-23379661) খোলা হচ্ছে।
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