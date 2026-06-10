Tapas Roy Exclusive: 'রতন টাটা থাকলে ওঁর কাছে ছুটে যেতাম': শিল্প দফতর পেয়েই বিরাট ইঙ্গিত তাপসের

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: তৃণমূল নেতা থেকে এবার বিজেপি সরকারের মন্ত্রী। রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের দায়িত্ব এখন তাঁরই হাতে। মন্ত্রীর হওয়ার প্রথম জি ২৪ ঘণ্টার মুখোমুখি তাপস রায়।
বাংলায় শিল্প দফতর এখন চ্যালেঞ্জিং
ভীষণ চ্য়ালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ সকলের আর্শীবাদ, সহযোগিতা নিয়ে সফল করতে হবে। সফল হতে হবে।
বাংলা 'শিল্পবন্ধ্যা'
'সেটার পিছনে কারণ ছিল। অনেকগুলি বছরের কারণ। বিশেষ করে গত সরকারের শিল্পবিমুখতা। টাটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, ৬৮৮৮ টা ছোট-বড় মাঝারি কোম্পানি বা শিল্পপতিরা চলে যাওয়া ফলে যে ঘটনা ঘটেছে...এবার যদি একটু উনিশ-বিশ হত রাজ্যের ফলাফলে, তাহলে তো বহু শিল্পপতি, যাঁরা এখনও রয়েছেন, তাঁরা তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,. যে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করবেন'।
'টাটাকে ফিরিয়ে আনা হবে'
এবার যাঁরা চলে গিয়েছে, তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনা, টাটাকে ফিরিয়ে আনা, যদিও রতন টাটাজি আজ আমাদের মধ্যে নেই. থাকলে খুশি হতেন। আমি তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। তবুও যাঁরা এখন দেখছেন টাটার সবকিছু। তাঁদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করা হবে।
'বাংলায় শিল্পবান্ধব পরিবেশ ফিরে এসেছে'
'দেশ বিদেশে যেসব বিনিয়োগকারী, পশ্চিমবাংলায় যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ ফিরে এসেছে, সেটা কথা নিশ্চয়ই তাঁরা জানতে পেরেছেJ সেই পরিস্থিতিটাকে কাজে লাগাতে হবে'।
'সকল শিল্পপতিরা পাবেন সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবেন'
'শিল্পপতিদের কাছে শুধু টাকা নেওয়া, এই তো চলছিল। এগুলি আর হবে না। সমস্তরকমের স্বাধীনতা, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়মের মধ্যে সকল শিল্পপতিরা পাবেন'।
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