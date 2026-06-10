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Tapas Roy Exclusive: 'রতন টাটা থাকলে ওঁর কাছে ছুটে যেতাম': শিল্প দফতর পেয়েই বিরাট ইঙ্গিত তাপসের

Tapas Roy Exclusive:  'শিল্পপতিদের কাছে শুধু টাকা নেওয়া, এই তো চলছিল। এগুলি আর হবে না। সমস্তরকমের স্বাধীনতা, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিয়মের মধ্যে সকল শিল্পপতিরা পাবেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 10, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:42 PM IST
Tapas Roy Exclusive: 'রতন টাটা থাকলে ওঁর কাছে ছুটে যেতাম': শিল্প দফতর পেয়েই বিরাট ইঙ্গিত তাপসের
Image Credit: শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের দায়িত্বে তাপস রায়

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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