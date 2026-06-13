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Bengal Weather Update: বঙ্গে এল বর্ষা! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট, বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন

West Bengal Weather Update: শুক্রবার রাতে পুরুলিয়া বাদে পুরো রাজ্যে বর্ষা ঢুকেছে। আজ (শনিবার) দুপুরের মধ্যে পুরুলিয়াতেও বর্ষা প্রবেশ করার কথা। নির্ধারিত সময়ের ৪ দিন পর রাজ্যে বর্ষা এল। এবারের বর্ষার মেয়াদ ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:12 AM IST
Bengal Weather Update: বঙ্গে এল বর্ষা! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট, বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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