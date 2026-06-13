/Bengal Weather Update: বঙ্গে এল বর্ষা! পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট, বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে বর্ষা প্রবেশ করল শুক্রবার রাতে। শুধুমাত্র পশ্চিমাঞ্চলের পুরুলিয়া জেলা বাদে খাতায় কলমে গোটা রাজ্যে বর্ষা মঙ্গল। আজ বেলা দেড়টা নাগাদ পুরুলিয়া জেলাতেও প্রবেশ করতে চলেছে বর্ষা। নির্ধারিত সময়ের চার দিনের মাথায় পশ্চিমবঙ্গে খাতায় কলমে বর্ষাকাল শুরু। তবে সুপার এল নিনোও এবার মৌসুমি বায়ুকে আগাগোড়া দুর্বল রাখবে। সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখ পর্যন্ত বর্ষাকালের মেয়াদ। এবার গোটা দেশের সঙ্গে বৃষ্টি স্বাভাবিকের তুলনায় কম হবে পশ্চিমবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে বর্ষার মরশুমে সার্বিক ঘাটতি ১১ শতাংশ এবং দক্ষিণবঙ্গে ২১ শতাংশ পর্যন্ত থাকতে পারে।
মৌসুমি বায়ু
বাংলার পাশাপাশি গতকাল বিহারের বড় অংশে প্রবেশ করেছে মৌসুমি বায়ু। আগামী সোমবারের মধ্যে ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যাতেও বর্ষা ঢুকবে। তবে দক্ষিণবঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে বর্ষা দুর্বল থাকবে। জুনের শেষ দিকে মৌসুমি বায়ু কিছুটা বেশি সক্রিয় হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির দাপট
দক্ষিণবঙ্গে আজ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে হালকা মাঝারি দমকা হাওয়া-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী সাতদিন ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও ৩০ থেকে ৪০ কোথাও বা ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় ও বাতাস বইবে।
সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সোম মঙ্গলবার বৃষ্টি পেতে পারে কলকাতা।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টি চলবে। আগামী মঙ্গল ও বুধবারে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। এর জেরে বিপর্যস্ত হতে পারে জনজীবন।
দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দক্ষিণে সাময়িক স্বস্তি
দক্ষিণবঙ্গে নতুন করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির আর তেমন সম্ভাবনা নেই। তবে আগামী ৭ দিন দক্ষিণবঙ্গের মানুষকে ভোগাবে বাতাসের অস্বাভাবিক জলীয় বাষ্প। যখন যেখানে যতটুকু বৃষ্টি তখন সাময়িক স্বস্তি। বৃষ্টি কমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বাড়বে।
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