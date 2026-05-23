/Eid Ul Zoha 2026: কুরবানি নিয়ে রাজ্যের নির্দেশ অমান্য নয়, পীরজাদাদের পরামর্শ নামাজ পড়া নিয়েও

বিধান সরকার: কুরবানী নিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ মুসলিম সংগঠনের। তানজিম উলেমায়ে আহলে সংগঠনের নেতৃত্ব চুঁচুড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেন, বকরি ঈদে শুধু গরু নয় অন্যান্য পশু কুরবানী দেওয়ার প্রথা রয়েছে। তাই গরু জবাই নিয়ে নির্দেশিকা মেনে অন্য পশু কুরবানি দেওয়া যেতে পারে।
সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মৌলানা কামরুদ্দিন কমর আলি, পীরজাদা সইয়দ সামিরুল ইসলাম, মুখপাত্র আদনান্দ রাজারা আরও জানান, মসজিদে লাউডস্পীকার বাজানো এবং রাস্তায় নামাজ পড়ার বিষয়ে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে সেটাও মেনে চলা উচিত।কারণ জোরে স্পিকার বাজলে অনেক মানুষের অসুবিধা হয়। ধর্মীয়স্থান কোনও অনুষ্ঠান বাড়ি বা সাংস্কৃতিক কোনও অনুষ্ঠান সেখানেও জোরে স্পিকার বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত।
এক কথায় মানুষের অসুবিধা হয় এমন কোন কাজ করা উচিত নয়। মুসলিমরা সাধারণত মসজিদে নামাজ পড়েন। কলকাতার দু-এক জায়গায় রাস্তায় নামাজ পড়ার কারণ হিসেবে দেখা যায়। এখানে অনেক ব্যবসায়ী বাইরে থেকে আসেন তারা অনেক সময় কাছাকাছি মসজিদে নামাজ পাঠ করতে চলে যান। হলে জায়গা সংকুলান হয় না সব সময়। রাস্তা আটকে মানুষের অসুবিধা করে নামাজ না পাঠ করাই ভালো।
হুগলি জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এবং রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়, কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। প্রয়োজনে স্থানীয় যারা ইমাম বা মৌলবী রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলুন। কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই।
রাজনৈতিক নেতারা নানা সময়ে মুসলিমদের ব্যবহার করেছে বলেও অভিমত সংগঠনের। তাই সরকার যেটা বলছে সেটা মেনে চলাই শ্রেয়। সেটা হতে পারে কুরবানী লাউডস্পিকার বা রাস্তায় নামাজ পাঠ।
এর আগে ঈদে কুরবানির পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রাজ্যের আছে কি না, তা রাজ্যকে বিবেচনা করে দেখতে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট । প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ১৯৫০ সালের পশু নিধন আইন অনুযায়ী যেন শংসাপত্র প্রদান ও গরু কুরবানি করা সম্ভব হয় তা দেখতে হবে রাজ্যকে । এর জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা প্রশাসন দ্রুত করে দিতে পারবে বলে আশাও আদালতের ।
পাশাপাশি নির্দেশে এও বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রকাশ্য স্থানে কুরবানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বকরি ঈদে গরু কুরবানি করা ইসলাম ধর্মের রীতি নয় । ১৯৫০ সালের আইনের ১২ নম্বর ধারা বলবৎ করার বিষয়ে ছাড় দেওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ।
