Abhijit Ganguly|West Bengal Assembly Election 2026: 'কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত রাজ্যের একটা বড় কেলেঙ্কারি সামনে আসবে, আমার কাছে নির্দিষ্ট ইনপুট আছে!' বিস্ফোরক অভিজিত্‍ গঙ্গোপাধ্যায়...

Abhijit Ganguly|West Bengal Assembly Election 2026: 'কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত রাজ্যের একটা বড় কেলেঙ্কারি সামনে আসবে, আমার কাছে নির্দিষ্ট ইনপুট আছে!' বিস্ফোরক অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়...
Adhikar Aday Mancha: উত্তর বঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ অধিকার আদায় মঞ্চ। আর এই মঞ্চের উদ্যোক্তা রাজন্যা এবং শুভঙ্কর হালদার। নৈতিক সমর্থনে হাজির হয়েছে আরজি করের মৃত ডাক্তার-ছাত্রীর মা, বাবা এবং বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন যে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে এই মঞ্চে উপস্থিত হননি।
পিয়ালি মিত্র: বিচারপতি থাকাকালীন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক দুর্নীতির অভিযোগের মামলা শুনেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Abhijit Ganguly)। দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। এবার ভোটের মুখে বিজেপি সাংসদ ইঙ্গিত দিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই কোনও এক কেলেঙ্কারি ফাঁস হতে পারে। আজ, রবিবার ‘পশ্চিমবঙ্গ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র যুব সমাজ সংগঠনে’র তরফে রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েই এমন ইঙ্গিত দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।
উত্তর বঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ অধিকার আদায় মঞ্চ। আর এই মঞ্চের উদ্যোক্তা রাজন্যা এবং শুভঙ্কর হালদার। নৈতিক সমর্থনে হাজির হয়েছে আরজি করের মৃত ডাক্তার-ছাত্রীর মা, বাবা এবং বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন যে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে এই মঞ্চে উপস্থিত হননি। অরাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়েচেন তিনি। তবে সার্বিকভাবে সরকার-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন তিনি।
রাজন্যাঃ আমি তৃণমূল করতাম। কিন্তু এই পদযাত্রা সরকারি বিরোধী। আমি এসএসসি পরীক্ষার লাইনে ছিলাম। বুঝেছিলাম যে, যতক্ষণ না আমরা চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে হাঁটব না, ততক্ষণ বুঝব না তাদের যন্ত্রণা কী।আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করতাম।
অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়: যারা অরাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই যাত্রা করে সচেতন করতে উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁদের পাশে আছি। রাজনৈতিক ভাবে আমি আসিনি। আমাদের এখানে ১৫ বছর ধরে যে সরকার আছে তা রাখা দরকার নাকি দরকার নয়, সেটা ভাবা দরকার। আমি মনে করি এক মুহুর্তও থাকা উচিত না। যদিও আইনগতভাবে তারা রয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যে এখনই ৭২ ঘণ্টা বনধ ডাকা দরকার। যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন ততক্ষণ বনধ করা উচিত। কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত, একটা কেলেঙ্কারি সামনে আসবে। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়া উচিত... মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার সময় মন্তব্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের।
এখন প্রশ্ন, নতুন কোন কেলেঙ্কারি ফাঁসের ইঙ্গিত দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়?
কিন্তু তা স্পষ্ট না করলেও সেই কেলেঙ্কারি সামনে এলে বনধ অবরোধ করা ছাড়া উপায় থাকবে না, বলে মন্তব্য করলেন অভিজিত্ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ইনপুট আছে বলেও দাবি করলেন।
তিলোত্তমার বাবাঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। দুর্নীতি গেলে বেকারত্বের জালা মিটবে। দুর্নীতির জন্য পরিবেশ দূষিত হয়েছিল। দূষিত পরিবেশের বলে হয়েছে আমার মেয়ে। প্রথম আমার মেয়েকে যে দেখেছিল সেই ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। এরকম নৃশংস ভাবে মারা হয়েছিল। দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিল বলে এই মৃত্যু হয়েছিল। দুর্নীতির জন্য মারা হয়েছিল কিনা সেটা অবশ্য তদন্তকারী সংস্থা সামনে আনেনি। দুর্নীতি দমন না হলে আমরা শান্তি পাব না। এই লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সবাইকে এই আন্দোলনে থাকার প্রার্থনা করি।
তিলোত্তমার মাঃ দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে। কারণ এখন যে সরকার রয়েছে, সে যোগ্যতা হারিয়েছে। আমার মেয়ে স্বাস্থ্য দফতরের আওতায় ছিল। কোথাও কিছু ঘটলে সরকার টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে আর অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যায়। আমরা যে স্রোতের বিপক্ষে হাঁটব, তা ভাবতে পারেনি। ভেবেছিল টাকা দিলে চুপ করে যাব। আমার মনে হয়েছিল আমার মেয়ের জন্য টাকা নিয়ে নিজেকে বিক্রি করতে পারব না। সেদিন আমার মেয়ের দেহের সামনে ডিসি নর্থ এক বান্ডিল টাকা অফার করেছিল আমাদের। রুখে না দাঁড়ালে এতদিন সব শেষ হয়ে যেত। বিভাগীয় প্রধান বলেছিলেন, সুইসাইড করেছে। উনি কোন চাপে সুইসাইড বলেছিলেন, সেটা দেখা দরকার। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার আগে জনগণকে ভাবতে হবে আমরা এই সরকারকে আর রাখতে পারব কিনা। সবাইকে অনুরোধ এই সরকারকে ভোট দেবেন না। এই সরকার থাকলে বিচার সম্ভব না। কিছুদিন আগে দেখেছি ইডির কাছ থেকে ফাইল নিয়ে যাচ্ছে।
আরও পড়ুন: New Autonomous University announcement by Mamata Banerjee: কলকাতার ‘শিক্ষা-হাবে’ মেগা বিবর্তন! তিন কলেজ মিলিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, আলমা ম্যাটারে ঘোষণা প্রাক্তনী মমতার...
আরও পড়ুন: SSC Case Update: কোর্টের কোপে বাতিল হয়ে মাথায় বাজ পড়েছিল, মাত্র একদিন কাজ করেই সুদীপের চমকাল কিসমত! ফিরে পেলেন SSC-র পুরনো চাকরি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)