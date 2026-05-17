/West Bengal Job Age: রাজ্য সরকারের চাকরিতে বাড়ল আবেদন করার বয়সের সর্বোচ্চ সীমা, কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

West Bengal Job Age: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সরকারের চাকরির বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ানো হবে
পিয়ালী মিত্র: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই একাধিক ঘোষণা করেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল রাজ্য সরকারি চাকরিতে বয়সের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি। এবার এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। এর ফলে যারা এখন সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা অনেকটাই সুবিধে পাবেন।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সরকারের চাকরির বয়সসীমা ৫ বছর বাড়ানো হবে। আজ যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে-
গ্রুপ-এ-র ক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন করা যাবে ৪১ বছর পর্যন্ত
গ্রুপ বি-র ক্ষেত্রে চাকরির জন্য আবেদন করা যাবে ৪৪ বছর পর্যন্ত
গ্রুপ সি এবং ডি-র ক্ষেত্রে আবেদন করা জন্য আবেদন করা যাবে ৪৫ বছর পর্যন্ত
উল্লেখ্য, গত ১১ মে নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মুখ্য়মন্ত্রী ৬টি বড় ঘোষণা করে দিলেন। বিজেপি তার নির্বাচনী প্রচারে ওইসব ইস্যুগুলি তুলে এনেছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন যেসব ঘোষণা করেছেন তার সবকটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিন থেকেই চালু হয়ে গেল কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত। পাশাপাশি কেন্দ্রের সবকটি প্রকল্প চালু হয়ে যাবে বাংলায়। সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়ে গেল এদিনই। ৪৫ দিনের মধ্যে জমি হস্তান্তর করা হবে বিএসএফকে। অন্যান্য রাজ্যে চলছিল জনগণনার কাজ। বাংলায় তা বন্ধ ছিল। সেটিও শুরু হয়ে গেল। বাংলায় চালু হয়ে গেল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। এতদিন বাংলায় চলছিল আইপিসি ও সিআরপিসি। রাজ্যে সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানো হল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)