Holding Centre in Bengal: ধৃত অনুপ্রবেশকারীদের রাখার জন্য তৈরি করতে হবে 'হোল্ডিং সেন্টার', জেলাশাসকদের নির্দেশ রাজ্য সরকারের

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যে ধৃত বিদেশি নাগরিকদের জন্য ‘হোল্ডিং সেন্টার’ তৈরির নির্দেশ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বিদেশি শাখা থেকে সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের উদ্দেশে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে অবৈধভাবে এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের আটক রাখা এবং পরে তাদের ফেরত পাঠানো বা ডিপোর্টেশনের জন্য এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, জেল থেকে মুক্তি পাওয়া বিদেশি বন্দিদেরও তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর আগে এই হোল্ডিং সেন্টারে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে জেলা শাসকদের ওইসব 'হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। নির্দেশিকার প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের ডিজি ও আইজিকে, সব পুলিস কমিশনারেটের কমিশনারদের, কলকাতার ফরেন রিজিওন্যাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারকে, রাজ্যের পুলিস সুপারদের।
ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বিজেপি বলে আসছিল অনুপ্রবেশকারী বা ঘুসপেঠিয়াদের রাজ্য থেকে বের করা হবে। এসআইআর-এর সময়ে দেখা গিয়েছিল ডিটেক্ট অ্যান্ড ডিলিট পদ্ধতিতে সন্দেহজন ভোটারদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবার অনুপ্রবেশকারীদের ডিপোর্ট করার প্রসেস শুরু হতে চলেছে।
মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই এনিয়ে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো নিয়ে তিনি বলেন, সিএএ-র অন্তর্ভুক্ত যারা অর্থাত্ সিএএ-তে বলা আছে ৭টি কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা সিটিজেনসিফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন। যারা ৩১.১২.২০০৪ পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে পুলিস কোথাও হয়রানি বা আটক করতে পারবে না। সিএএ-র আওতায় যারা নেই তারা হলেন সম্পূর্ণ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাদেরকে সরাসরি রাজ্যপুলিস গ্রেফতার করবে এবং বিএসএফের হাতে তুলে দেবে। বিএসএফ বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদের ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। অর্থাত্ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবার ডিপোর্ট।
