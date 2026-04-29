West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: আজ দ্বিতীয় দফা: কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ১৪২ আসনে ভোট

West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: আজ দ্বিতীয় দফা: কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ১৪২ আসনে ভোট
West Bengal Assembly Election 2026 Phase 2: সকাল ৭ থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধেয় ৬টা পর্যন্ত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথম দফায় রেকর্ড ভোটদান। ৯২.৩৫ শতাংশ। আজ, বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধানসভা ভোট। ভোটগ্রহণ করা হবে কলকাতা-সহ ৭ জেলায় ১৪২ আসনে। সকাল ৭ থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ, চলবে সন্ধেয় ৬টা পর্যন্ত।
দ্বিতীয় দফায় ভোট
পূর্ব বর্ধমান
খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর, বর্ধমান দক্ষিণ, বর্ধমান উত্তর, মন্তেশ্বর, কালনা, মেমারি, ভাতার, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, গলসি, পূর্বস্থলী উত্তর ও পূর্বস্থলী দক্ষিণ।
হুগলি
সিঙ্গুর, চাঁপদানি, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, বলাগড়, চন্দননগর, পাণ্ডুয়া, হরিপাল, জাঙ্গিপাড়া, চণ্ডীতলা, সপ্তগ্রাম, তারকেশ্বর, ধনেখালি, আরামবাগ, পুরশুড়া, গোঘাট ও খানাকুল।
হাওড়া
হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, বালি, শিবপুর, সাঁকরাইল, পাঁচলা, হাওড়া দক্ষিণ, উলিবেড়িয়া পূর্ব, উলুবেড়িয়া উত্তর, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, বাগনান, শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর, আমতা, জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়।
কলকাতা
ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, কলকাতা বন্দর, জোড়াসাঁকো, মানিকতলা, শ্যামপুকুর, কাশীপুর-বেলগাছিয়া।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, সাগর, কুলপি, রায়দিঘি, মন্দিরবাজার, জয়নগর, বারুইপুর পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, মগরাহাট পূর্ব, মগরাহাট পশ্চিম, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনাপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ
উত্তর ২৪ পরগনা
বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হাবরা, অশোকনগর, আমডাঙা, বিজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর , খড়দা, দমদম উত্তর, পানিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম, রাজারহাট নিউটাউন, বিধাননগর, রাজারহাট গোপালপুর, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মীনাখাঁ, সন্দেশখালি, বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর, হিঙ্গলগঞ্জ
নদিয়া
করিমপুর, তেহট্ট, পলাশীপাড়া, কালীগঞ্জ, নাকাশিপাড়া, চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, রানাঘাট দক্ষিণ, চাকদা, কল্যাণী, হরিণঘাটা।
দ্বিতীয় পর্বে নজরকাড়া কেন্দ্রে ভবানীপুর। এই কেন্দ্রে তৃণমূলপ্রার্থী খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। একুশের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে কিন্তু শুভেন্দু কাছেই হেরে গিয়েছিলেন মমতা। এবার ভবানীপুরে কী হবে? নজর থাকবে সেদিকে।
