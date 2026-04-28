  • West Bengal Phase 2 Elections: শহরে কোনও নতুন কড়াকড়ি? ৭০০ গলির আতঙ্কে ২৫০০ কোম্পানি CAPF, ড্রোন, বাইক প্যাট্রোলিং

West Bengal Phase 2 Elections: শহরে কোনও নতুন কড়াকড়ি? ৭০০ গলির আতঙ্কে ২৫০০ কোম্পানি CAPF, ড্রোন, বাইক প্যাট্রোলিং

Massive Security Cover in West Bengal Phase 2 Elections: পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ২,৫০০ কোম্পানি CAPF, ড্রোন এবং বাইক প্যাট্রোলিংয়ের বিশাল নিরাপত্তা বলয়। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 28, 2026, 03:57 PM IST
West Bengal Phase 2 Elections: শহরে কোনও নতুন কড়াকড়ি? ৭০০ গলির আতঙ্কে ২৫০০ কোম্পানি CAPF, ড্রোন, বাইক প্যাট্রোলিং

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ২,৫০০ কোম্পানি CAPF (2500 companies of Central Armed Police Forces CAPF), ড্রোন (drones) এবং বাইক প্যাট্রোলিংয়ের (bike patrols) বিশাল নিরাপত্তা বলয় (massive security cover)। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ দফায় শান্তিতে ভোট করানোর জন্য মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল বাহিনী।

বিশাল বাহিনী

দ্বিতীয় দফার জন্য মোট ২৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF) মোতায়েন করা হয়েছে। এটি রাজ্যের যেকোনো নির্বাচনের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম মোতায়েন। এর পাশাপাশি কয়েক হাজার রাজ্য পুলিসকর্মীও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন।

আকাশপথে নজরদারি

স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রোনের মাধ্যমে উপর থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

বাইক প্যাট্রোলিং

সরু গলি বা দুর্গম এলাকায় যেখানে বড় গাড়ি পৌঁছনো সম্ভব নয়, সেখানে দ্রুত চলাচলের জন্য বাইক প্যাট্রোলিং (মোটরসাইকেল বাহিনী) নামানো হয়েছে। কুইক রেসপন্স টিম (QRT) হিসেবে এরা কাজ করছে।

সীমান্তে কড়াকড়ি 

আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে বহিরাগতরা ঢুকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

ওয়েবকাস্টিং

প্রায় ১০০ শতাংশ বুথেই লাইভ ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি প্রতিটি বুথের ভেতরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

৪ মে

প্রথম দফার উচ্চ ভোটদানের হারের পর, দ্বিতীয় দফাতেও যাতে মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে উত্তপ্ত এবং স্পর্শকাতর বুথগুলিতে বাহিনীর উপস্থিতি আরও বাড়ানো হয়েছে। আগামীকালের এই ভোটের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় কারা বসবে! যা জানা যাবে ৪ মে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

