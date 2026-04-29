English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • West Bengal Election 2026: ভোট না দিলে কি নাম কাটা যাবে? ভোটারদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন কমিশনের

West Bengal Election 2026: ভোট না দিলে কি নাম কাটা যাবে? ভোটারদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন কমিশনের

West Bengal Poll 2026: ভোট না দিলে কি নাম বাদ যাবে? হাতে ভোটার স্লিপ নেই, ভোট কি দিতে পারবেন? ভোটারদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন জারি করল কমিশন। কী বলছেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 29, 2026, 08:23 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার রাজ্যের ১৪২টি আসনে শুরু হতে চলেছে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারি, অন্যদিকে তেমনই মানুষের মনে ভিড় করছে নানা প্রশ্ন। বিশেষ করে ২০২৬ সালের বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) পর ভোটারদের মধ্যে একটি ‘আতঙ্ক’ তৈরি হয়েছে— ‘ভোট না দিলে কি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে?’ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভোট না দেওয়ার সঙ্গে নাম বাদ যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। তবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য প্রত্যেককে বুথে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

অনেকেরই অভিযোগ, বিএলও-র পক্ষ থেকে বাড়িতে ভোটার স্লিপ পৌঁছায়নি। কমিশন আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, স্লিপ থাকা বাধ্যতামূলক নয়। এটি কেবল ভোটারকে শনাক্ত করার সুবিধার জন্য। ভোটার স্লিপ না থাকলেও ভোটার কার্ড বা কমিশনের নির্ধারিত ১২টি বিকল্প নথির (যেমন—প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) যেকোনো একটি থাকলেই ভোট দেওয়া যাবে। এমনকি ‘ECINET’ অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল স্লিপও ডাউনলোড করে নেওয়া সম্ভব।

আগামীকাল শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, লড়তে হবে প্রকৃতির সঙ্গেও। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ভোটের দিনই বঙ্গে আছড়ে পড়তে পারে তীব্র কালবৈশাখী। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং নদীয়াতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোথাও কোথাও ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতেও রয়েছে ভারী বৃষ্টির ভ্রুকুটি।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও যাতে ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য কমিশন সবরকম প্রস্তুতি সেরে রেখেছে। ৩ কোটি ২১ লক্ষ ভোটারের রায় শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

