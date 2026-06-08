/West Bengal Police Leave: পুলিস-হোমগার্ড কর্মীদের জন্য বড় খবর! টানা ৭ দিনের বেশি ডিউটি করলেই পাবেন অতিরিক্ত ছুটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য পুলিস ও হোমগার্ড কর্মীদের দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে বড়সড় স্বীকৃতি দিল রাজ্য সরকার। দুর্গাপুজোসহ অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং উৎসবের মরশুম শান্তিপূর্ণ রাখতে যে সমস্ত পুলিস ও হোমগার্ড কর্মীরা নিজেদের পরিবার পরিজনকে ছেড়ে দিনরাত এক করে ডিউটি করেন, তাঁদের জন্য এবার বড়সড় স্বস্তির খবর নিয়ে এল নবান্ন। স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা এক নতুন নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, টানা ৭ দিনের বেশি ডিউটি করা সমস্ত পদমর্যাদার পুলিস ও হোমগার্ড কর্মীরা এবার থেকে অতিরিক্ত ছুটির বিশেষ সুবিধা পাবেন। সরকারের এই মানবিক পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া পুলিস মহলে।
নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের দুর্গাপুজো এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতে যে সমস্ত কর্মীরা একটানা ৭ দিনের বেশি সময় ধরে কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁরা এই ছুটির আওতাভুক্ত হবেন। যোগ্য কর্মীদের জন্য মোট ৮ দিনের ‘কমপেনসেটরি ক্যাজুয়াল লিভ’ (CCL) বা ক্ষতিপূরণমূলক নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁদের নিরলস পরিশ্রমকে কুর্ণিশ জানিয়ে আরও ২ দিনের ‘স্পেশাল লিভ’ বা বিশেষ ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যোগ্য কর্মীরা সর্বমোট ১০ দিনের অতিরিক্ত ছুটির সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। কনস্টেবল থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং হোমগার্ড ভলান্টিয়ার— সব পদমর্যাদার কর্মীরাই সমভাবে এই সুবিধার আওতাভুক্ত থাকবেন।
তবে এই ছুটি নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশিকায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, মঞ্জুর হওয়া এই বিশেষ এবং ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি কোনও অবস্থাতেই অন্য কোনও নিয়মিত বা দীর্ঘমেয়াদি ছুটির সঙ্গে একটানা যুক্ত করে নেওয়া যাবে না। একই সাথে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ সালের মধ্যে এই ছুটি অবশ্যই নিয়ে নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলে এই ছুটি আর কার্যকর থাকবে না।
প্রসঙ্গত, ছুটির এই বড় ঘোষণার পাশাপাশি, সোমবার রাজ্যজুড়ে পুলিস প্রশাসনে এক নজিরবিহীন ও বিরাট রদবদলের নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। নতুন সরকার গঠনের পর প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও গতিশীল, স্বচ্ছ ও নিঁখুত করতে এই ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ও ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় রাজ্য পুলিসে একাধিক রদবদল করা হয়েছিল। এবার নতুন সরকার গঠনের পর প্রশাসনিক রাশ শক্ত করতে ফের একযোগে ১৭৯ জন আইপিএস (IPS) আধিকারিককে বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার।
এই ব্যাপক রদবদলের জেরে রাজ্যের ১২টি গুরুত্বপূর্ণ পুলিস জেলার পুলিস সুপার (SP) পদমর্যাদার আধিকারিকদের এক লপ্তে বদলি করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, জলপাইগুড়ি, বারাসাত, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ দিনাজপুর, বারুইপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাওড়া গ্রামীণ, পুরুলিয়া এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিস জেলা। বিশেষত ডায়মন্ড হারবার পুলিস জেলার পুলিস সুপারের বদলি এই তালিকায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও রাজনৈতিকভাবে চর্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। জেলাগুলির পাশাপাশি কলকাতা পুলিস বিভাগেও বড়সড় ওলটপালট ঘটানো হয়েছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে আনা হয়েছে নতুন ও দক্ষ আইপিএস আধিকারিকদের।
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