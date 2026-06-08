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West Bengal Police Leave: পুলিস-হোমগার্ড কর্মীদের জন্য বড় খবর! টানা ৭ দিনের বেশি ডিউটি করলেই পাবেন অতিরিক্ত ছুটি

West Bengal government announces special 10-day leave: পুলিস ও হোমগার্ড কর্মীদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তির খবর! উৎসবের মরশুমে বা টানা ৭ দিনের বেশি যারা অক্লান্ত ডিউটি করেছেন, তাঁদের জন্য ১০ দিনের অতিরিক্ত ছুটির ঘোষণা করল রাজ্য সরকার (নবান্ন)। কনস্টেবল থেকে শুরু করে হোমগার্ড ভলান্টিয়ার— সকলেই পাবেন এই বিশেষ সুবিধা।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 08, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:16 PM IST
West Bengal Police Leave: পুলিস-হোমগার্ড কর্মীদের জন্য বড় খবর! টানা ৭ দিনের বেশি ডিউটি করলেই পাবেন অতিরিক্ত ছুটি

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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