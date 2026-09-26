/কলকাতা ও রাজ্য পুলিসে মহাবদল! একলপ্তে বদলি ২৩ পুলিস কর্তা

পিয়ালী মিত্র: কলকাতা ও রাজ্য পুলিসে বড়সড় রদবদল। বদলি হলেন ২৩ জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস অফিসার। ১৭ IPS ও ৬ জন WBPS অফিসারের বদলি। তাঁদের বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার দিন থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে। IG নর্থ বেঙ্গল হলেন IPS ডিপি সিং, কলকাতা পুলিসের অতিরিক্ত পুলিস কমিশনার ছিলেন। অতিরিক্ত পুলিস কমিশনার হলেন সুধীর নীলকান্ত। রাজ্য পুলিসের STF-র দায়িত্বে ছিলেন সুধীর নীলকান্ত। কলকাতা পুলিসে যুগ্ন কমিশার ট্রাফিক হলেন ভোলানাথ পান্ডে।
আইপিএস অফিসারদের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করা হয়েছে। কলকাতা পুলিসের অ্যাডিশনাল সিপি দেবেন্দ্র প্রকাশ সিংকে (২০০২ ব্যাচ) উত্তরবঙ্গের আইবি-র আইজি পদে বদলি করা হয়েছে। রাজ্য এসসিআরবি-র আইজিপি নীলু শেরপা চক্রবর্তীকে (২০০৫ ব্যাচ) পাঠানো হয়েছে ডব্লিউবিপিএইচআইডিসিএল-এর আইজিপি পদে। হোমগার্ডের আইজি শঙ্খশুভ্র চক্রবর্তী (২০০৬ ব্যাচ) হলেন নতুন এসসিআরবি আইজিপি। এসটিএফ-এর আইজিপি সুধীর কুমার নীলাকান্তমকে (২০০৭ ব্যাচ) আনা হয়েছে কলকাতা পুলিসের অ্যাডিশনাল সিপি পদে।
পাশাপাশি, কলকাতার যুগ্ম নগরপাল ও ডিআইজি স্তরেও এসেছে বড় পরিবর্তন। ডিআইজি (সিকিউরিটি) সুখেন্দু হীরা (২০০৯ ব্যাচ) হলেন কলকাতার নতুন জেসিপি (সিকিউরিটি)। রাজ্য আইবি-র ডিআইজি ড. ভোলানাথ পাণ্ডে (২০১১ ব্যাচ) কলকাতার ট্র্যাফিকের নতুন জেসিপি হচ্ছেন। কলকাতার ট্র্যাফিকের জেসিপি সূর্য প্রতাপ যাদবকে (২০১১ ব্যাচ) পাঠানো হয়েছে রাজ্য আইবি-র ডিআইজি পদে। ডব্লিউবিপিএইচআইডিসিএল-এর ডিআইজি দেবর্ষি দত্ত (২০১১ ব্যাচ) পেলেন বিধাননগর পুলিস কমিশনারেটের নতুন জেসিপি পদ।
সিআইডি এবং বিশেষ শাখাতেও একাধিক বদল ঘটেছে। এসএপি দশম ব্যাটালিয়নের সিও নিমা নরবু ভুটিয়াকে (২০১৩ ব্যাচ) রাজ্য সিআইডি-র এসএস করা হয়েছে। রাজ্য আইবি-র এসএস ধৃতিমান সরকারকে (২০১৪ ব্যাচ) মালদা সিআইডি-র এসএস এবং দ্বিতীয় আইআর ব্যাটালিয়নের সিও ওয়াংডেন ভুটিয়াকে (২০১৫ ব্যাচ) রাজ্য সিআইডি-র এসএস করা হয়েছে। রাজ্য আইবি-র এসএস ড. হোসেন মেহেদি রহমানকে (২০১৬ ব্যাচ) এসভিস্পিএ-র ডেপুটি ডিরেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে। মালদা সিআইডি-র এসএস আরিশ বিলাল (২০১৬ ব্যাচ) হলেন রাজ্য সিআইডি-র এসএস।
ডিসিপি পদেও এসেছে বেশ কিছু মুখ। এসএপি প্রথম ব্যাটালিয়নের সিও সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যকে (২০১৭ ব্যাচ) কলকাতার ডিসি (সাইবার-২) করা হয়েছে। শিলিগুড়ি ট্র্যাফিকের ডিসি কাজী সামসুদ্দিন আহমেদকে (২০১৭ ব্যাচ) বিধাননগর কমিশনারেটের ডিসি ডিডি পদে বদলি করা হল। এসএপি চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সিও কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৯ ব্যাচ) গেলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডিসি পদে। কলকাতা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের (ইবি) ডিসি স্পর্শ নিলঙ্গীকে (২০২০ ব্যাচ) কলকাতা পুলিসের ডিসি ডিডি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আইপিএস অফিসারদের পাশাপাশি রাজ্য পুলিসের ৬ জন অভিজ্ঞ ডব্লিউবিপিএস অফিসারকেও নতুন দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে। দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত পুলিস সুপার (অপারেশনস) কৌস্তুভদীপ্ত আচার্যকে (২০০৯ ব্যাচ) আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিস সুপার করা হয়েছে। দ্বিতীয় আইআর ব্যাটালিয়নের ডেপুটি সিও সালিমা লামা (২০০৯ ব্যাচ) হলেন আলিপুরদুয়ারের অ্যাডিশনাল এসপি (হেডকোয়ার্টার)। এসএপি ১২তম ব্যাটালিয়নের ডেপুটি সিও পূর্ণিমা শেরপাকে (২০০৯ ব্যাচ) কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিস সুপার পদে পাঠানো হয়েছে।
অন্য দিকে, মালদার অতিরিক্ত পুলিস সুপার (গ্রামীণ) অভিষেক রায় (২০১০ ব্যাচ) বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিস সুপার (বোলপুর সদর) হিসেবে বদলি হলেন। বীরভূমের বোলপুর সদরের অতিরিক্ত পুলিস সুপার মানবেন্দ্র দাসকে (২০১০ ব্যাচ) কোচবিহারের মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিস সুপার পদে পাঠানো হয়েছে। কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত পুলিস সুপার কুণাল বার্নাবাসকে (২০১১ ব্যাচ) মালদার অতিরিক্ত পুলিস সুপার (গ্রামীণ) হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনিক কাজের স্বার্থেই এই রদবদল করা হল।
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