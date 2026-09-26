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কলকাতা ও রাজ্য পুলিসে মহাবদল! একলপ্তে বদলি ২৩ পুলিস কর্তা

West Bengal Police transfer: কলকাতা ও রাজ্যপুলিসে রদবদল। বদলি হলেন ২৩ জন আইপিএস ও ডব্লিউবিপিএস অফিসার। ১৭ IPS ও ৬ জন WBPS অফিসারের বদলি। IG নর্থ বেঙ্গল হলেন IPS ডিপি সিং। 

Written BySoumita Khan
Published: Sep 26, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 12:53 PM IST
কলকাতা ও রাজ্য পুলিসে মহাবদল! একলপ্তে বদলি ২৩ পুলিস কর্তা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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