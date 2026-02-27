Post Office Bomb Threat: ভূমিকম্পের মধ্যেই বিস্ফোরণ...জোড়া আতঙ্কে কাঁপছে হুগলি-জলপাইগুড়ি
Bomb Threat E-mail in Chinsurah and Sreerampore Post Offices: পরপর দুদিন রাজ্যের একাধিক পোস্ট অফিস,পাসপোর্ট কেন্দ্রে বোমাতঙ্ক ছড়ালো হুমকি ই-মেলে। যার ফলে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই আতঙ্কের জেরেই সঠিকভাবে সময় মতো পরিষেবা পাচ্ছেন না। বৃহস্পতিবারের পর ফের শুক্রবার হুমকি মেল আসে চুঁচুড়া শ্রীরামপুর সহ রাজ্যের একাধিক পোস্ট অফিসে। চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরে মেল আসতেই তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়েন পোস্ট অফিসের কর্মী থেকে সাধারণ গ্রাহকরাও।
বিধান সরকার-প্রদ্যুত দাস: বাংলা জুড়ে একদিকে যখন তীব্র ভূমিকম্পের আতঙ্ক, ঠিক তখনই অন্য এক ‘আতঙ্ক’ গ্রাস করেছে রাজ্যের ডাক পরিষেবা ও পাসপোর্ট কেন্দ্রগুলিকে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও ই-মেল মারফত বোমার হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর সহ রাজ্যের একাধিক পোস্ট অফিসে। যার জেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকায় চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হলেন সাধারণ মানুষ।
শুক্রবার বেলা বাড়তেই চুঁচুড়া মুখ্য ডাকঘরে আসে একটি উড়ো ই-মেল। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তড়িঘড়ি অফিস খালি করার নির্দেশ দেন পোস্টমাস্টার। কাজ ফেলে প্রাণভয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন কয়েকশো কর্মী ও গ্রাহক। ফলে আধার কার্ড সংশোধন থেকে শুরু করে পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন— সব পরিষেবাই দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে।
আরও পড়ুন- Kolkata Earthquake: মাঝদুপুরে থরথরিয়ে কাঁপল কলকাতা, টাটকা ভূমিকম্পের কেন্দ্র কোথায়?
চুঁচুড়া হেড পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার সৌমিত্র দত্ত জানান, “গতকালকের পর আজও মেল আসে। নিরাপত্তার খাতিরে সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধা হলেও সুরক্ষা আমাদের কাছে আগে।”
অফিস ছুটি নিয়ে পাসপোর্ট ও আধারের কাজে আসা সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এখন চরমে। পাসপোর্টের কাজে আসা অনিকেত সাউ জানান, “সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, এখন শুনছি বোমাতঙ্ক! কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের দিনের পর দিন দৌড়াতে হচ্ছে।” একই অভিযোগ গ্রাহক সৈকত ঘোষের। তাঁর কথায়, “পুরো পরিস্থিতিটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সময় ও শ্রমের দাম কে দেবে?”
কখনো স্কুল, কখনো আদালত আর এখন পোস্ট অফিস— একের পর এক এই উড়ো ই-মেল কি নিছকই মজা নাকি এর পিছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার কেন্দ্রীয় সংস্থার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, “গোটা বিষয়টি সাইবার ক্রাইমের অন্তর্গত। আমরা চন্দননগর পুলিস কমিশনারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেছি যাতে সাধারণ মানুষের এই হয়রানি বন্ধ হয়।”
আরও পড়ুন- Mainul Ahsan Noble: অপরাধের অনুশোচনা তো দূরঅস্ত! 'আরেকবারও হতে পারে', জামিন পেয়ে বেনজির অসভ্যতা নোবেলের...
হুগলি ছাড়াও ফের বোমাতঙ্ক জলপাইগুড়ি বড় পোস্ট অফিস চত্বরে। শুক্রবার ফের ই-মেল করে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিসের গোয়েন্দা বাহিনী। পুলিস কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে জোর তল্লাশি শুরু করেন তারা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ির হেড পোস্ট অফিসে। সিনিয়র পোস্ট মাস্টার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সবমিলিয়ে রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় পোস্ট অফিসের পাসপোর্ট বিভাগ।
জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের সিনিয়র পোস্টমাস্টার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, হুমকি ই-মেল পেয়ে আমরা পুলিসকে খবর দিয়েছিলাম। পুলিস কুকুর ও বম্ব স্কোয়াডের কর্মীদের দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কর্মীদের সবাইকে বাইরে করে দেওয়া হয়। যারা পরিষেবা নিতে এসেছিলেন, তাদেরও বের করে দেওয়া হয়। পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড ভালোভাবে তল্লাশির পর সবুজ সংকেত দিলে পরবর্তীতে ফের পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রের কাজ শুরু হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)