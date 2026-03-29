  • Bengal Weather Update: এখনই নামছে না দুর্যোগের খাঁড়া, কবে থেকে কমবে বৃষ্টি? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

Bengal Weather Update: এখনই নামছে না দুর্যোগের খাঁড়া, কবে থেকে কমবে বৃষ্টি? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পালা মিটতেই এবার দাপট দেখাতে চলেছে গরম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই পশ্চিমের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। আজ ও আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকলেও, মঙ্গলবার থেকে ফের আবহাওয়ার ভোলবদল হতে পারে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 29, 2026, 09:01 AM IST
Bengal Weather Update: এখনই নামছে না দুর্যোগের খাঁড়া, কবে থেকে কমবে বৃষ্টি? আবহাওয়া লেটেস্ট আপডেট
এপ্রিলেই ৪০ ডিগ্রির ছ্যাঁকা

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টি কমবে, বাড়বে তাপমাত্রা। পশ্চিমের জেলাগুলিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। উত্তরবঙ্গে উপরের দিকের জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। 

দক্ষিণবঙ্গে
আংশিক মেঘলা আকাশ। ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বাড়বে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার ফের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। সোমবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম-সহ পশ্চিমের কিছু জেলায় সামান্য ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। এই দুদিন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে।

মঙ্গলবারে ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ফের কমবে। বুধবার থেকে ক্রমশ তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী হবে। শুক্র, শনিবারের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পৌঁছতে পারে। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হবে।

উত্তরবঙ্গে
আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। আজ ও কাল ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ের সম্ভাবনা। 

মঙ্গলবার ফের ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে পাঁচ জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া। মালদা সহ বাকি সব জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। 

এপ্রিলের শুরুতে বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতি বেগে ঝড় হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি সম্ভাবনা।
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।

কলকাতা
আজও কাল বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বাড়বে তাপমাত্রা। আগামী পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে কলকাতার তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হালকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

কলকাতার তাপমান 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৩ থেকে ৯২ শতাংশ।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

