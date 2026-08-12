/বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসায় গাফিলতি বা বাড়তি বিল? সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট পদক্ষেপ রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের

অয়ন শর্মা: বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষজন যাতে অভিযোগ জানাতে পারে তার জন্য, বড় পদক্ষেপ রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনের। চিঠি দেওয়া হল, রাজ্যের ছোট বড় মাঝারি সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালকে। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর পরিবারে যদি অভিযোগ জানাতে চায়, সেক্ষেত্রে কীভাবে জানাবে সেই অভিযোগ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি জানিয়ে, ব্যানার এবং হোর্ডিং লাগাতে হবে।
ব্যানার বা হোর্ডিংয়ের পটভূমির রং কমলা এবং তার উপর সাদা রঙে লেখা থাকতে হবে। পরিষেবা গ্রহণকারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ব্যানারে উল্লেখিত বিষয়বস্তু বাংলা ও ইংরেজি—দুই ভাষাতেই কিভাবে অভিযোগ জানাবে তার পদ্ধতি লেখা থাকতে হবে। রাজ্যের সমস্ত বেসরকারি সব ধরনের হাসপাতালকে চিঠি দিয়ে নির্দেশ, স্বাস্থ্য কমিশনের। চিঠি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে, ব্যানার বা হোডিং লাগাতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানাতে পারে।
অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি হিসেবে কি লেখা থাকবে এই হোডিং বা ব্যানারে। সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিযোগ নিম্নলিখিত উপায়ে জানাতে পারবেন— ১. ২৪x৭ হেল্পলাইন: 1860-345-3512
২. ই-মেল: wbcerc@wb.gov.in
৩. ওয়েবসাইট: www.wbcerc.gov.in
৪. ডাকযোগে:অভিযোগপত্র ডাকযোগেও পাঠানো যাবে। তবে সেক্ষেত্রে অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
উল্লেখ্য, বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃতার পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী । মৃতার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান। আভিযোগের ভিত্তিতে সিল করে দেওয়া হল বেসরকারি নার্সিংহোমটি। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার মদনডি গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ২৭ বছর বয়সী রীতা বাউরির বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যু হয়। এমনটাই অভিযোগ তোলে পরিবার। ঘটনার পর গত সোমবার দেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবার ও গ্রামবাসীরা। পুলিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয় এবং বেসরকারি নার্সিংহোমটি সিল করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে গতকাল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে মৃতার পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক, জেলা পুলিস সুপার ও রঘুনাথপুরের বিজেপি বিধায়িকা।
পাশাপাশি, মৃতার তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া সন্তানের পড়াশোনার সমস্ত খরচ ব্যক্তিগতভাবে বহনের আশ্বাস দেন পুরুলিয়া জেলা পুলিস সুপার কুমার সানি রাজ। পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে বলে বার্তা দেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মৃতার পরিবার।
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