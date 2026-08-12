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বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসায় গাফিলতি বা বাড়তি বিল? সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট পদক্ষেপ রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের

West Bengal Health Commision: রাজ্যের সব বেসরকারি হাসপাতালে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি নিয়ে ব্যানার বা হোর্ডিং লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য কমিশন। চিঠি পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এই নির্দেশ মানতে হবে। কমলা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা অক্ষরে বাংলা ও ইংরেজিতে তথ্যগুলি লিখতে হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:40 PM IST
বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসায় গাফিলতি বা বাড়তি বিল? সাধারণ মানুষের জন্য বিরাট পদক্ষেপ রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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