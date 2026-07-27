Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১২ বছরের অন্ধকারের অবসান ১২ দিনেই! জনতা দরবারে মিলল সুরাহা, বিদ্যুতের আলো পৌঁছল কৃষ্ণ-র ঘরে

১২ বছরের অন্ধকারের অবসান ১২ দিনেই! জনতা দরবারে মিলল সুরাহা, বিদ্যুতের আলো পৌঁছল কৃষ্ণ-র ঘরে

Purulia electricity connection: প্রতিবেশী বিবাদের জেরে টানা ১২ বছর বিদ্যুৎহীন ছিলেন পুরুলিয়ার লউলদা গ্রামের সাইকেল মেকানিক কৃষ্ণ বাউরী। বহু দরবারে ঘুরেও সুরাহা মেলেনি। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতা দরবার'-এ আবেদনের মাত্র ১২ দিনের মাথায় প্রশাসনিক তৎপরতায় বিদ্যুৎ সংযোগ পেল তাঁর পরিবার। অন্ধকারের অবসান ঘটে খুশির হাওয়া বাউরী পরিবারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:41 PM IST
১২ বছরের অন্ধকারের অবসান ১২ দিনেই! জনতা দরবারে মিলল সুরাহা, বিদ্যুতের আলো পৌঁছল কৃষ্ণ-র ঘরে
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্যের শিক্ষক বদলিতে বড় পরিবর্তন: কারা পাবেন ট্রান্সফারের সুযোগ?কার কোথায় বদলি হবে
west bengal govt50 min ago
2
Bengal Weather Update1 hr ago
3
Gen Z’s strategy1 hr ago
4
Kangana Ranaut viral post1 hr ago
5
Uttam Kumar Statue Controversy1 hr ago