/১২ বছরের অন্ধকারের অবসান ১২ দিনেই! জনতা দরবারে মিলল সুরাহা, বিদ্যুতের আলো পৌঁছল কৃষ্ণ-র ঘরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য কেটে গিয়েছে জীবনের দীর্ঘ ১২টি বছর। প্রদীপ এবং হারিকেনের ধোঁয়াটে আলোতেই চলেছে নিত্যদিনের লড়াই, থমকে গিয়েছে সন্তানের ভবিষ্যৎ। বহু প্রশাসনিক দফতর আর আগের সরকারের কাছে আবেদন জানানোর পরও যা সম্ভব হয়নি, তা বাস্তবায়িত হল মাত্র ১২ দিনে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতা দরবার'-এ দরখাস্ত জমা পড়ার পরপরই পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার লউলদা গ্রামের সাইকেল মেকানিক কৃষ্ণ বাউরীর বাড়িতে অবশেষে পৌঁছাল বিদ্যুৎ।
প্রতিবেশীদের বাধা ও এক দশকের প্রশাসনিক টানাপোড়েন
পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের লউলদা গ্রামের অতি সাধারণ পরিবার কৃষ্ণ বাউরীর। পেশায় তিনি সাইকেল সারাইয়ের মেকানিক, যা আয় হয় তা দিয়ে কোনও মতে চার মাথার সংসার চলে। বাড়িতে একটি বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০১১-১২ সাল থেকেই নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন তিনি। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে চলা একটি জমি সংক্রান্ত সীমানা বিতর্ক।
কৃষ্ণ বাবুর অভিযোগ, বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা যখনই তাঁর বাড়িতে তার টানতে বা খুঁটি বসাতে এসেছেন, স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী প্রতিবেশী আইনি অজুহাত দিয়ে তাতে বাধা দিয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে বিডিও অফিস, বিদ্যুৎ দফতর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতে একাধিকবার তিনি ও তাঁর পরিবার আবেদন জানিয়েছিলেন।তবে প্রভাবশালী প্রতিবেশীদের অহেতুক বাধার সামনে বারবার থমকে যায় কাজ। বিদ্যুৎহীনভাবেই এক দশকের বেশি সময় পার করতে বাধ্য হয় পুরো পরিবার।
অন্ধকারে ক্ষতিগ্রস্ত সন্তানদের পড়াশোনা
বিদ্যুৎ না থাকার এই দীর্ঘ মাশুল গুনতে হয়েছে পরিবারের ছোট সদস্যদের। কৃষ্ণ বাউরী জানান, অন্ধকারের কারণে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছিল তাঁদের দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রদীপের আলোয় পড়ে তাঁদের মেয়ে নার্সিং পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সেই সুযোগ আর পাননি তাঁদের ছেলে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর বাড়িতে আলো বা পড়াশোনার ন্যূনতম পরিবেশ না থাকায় ছেলে আর উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেননি। ফলে থমকে যায় একটি সম্ভাবনাময় কেরিয়ার।
কলকাতার 'জনতা দরবার' ও নবান্নের তৎপরতা
কোনও উপায় না দেখে পরিবারের হাল ফেরাতে গত ১৩ জুলাই কৃষ্ণ বাউরীর স্ত্রী কল্পনা বাউরী এবং তাঁদের কন্যা সল্টলেকে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর 'জনতা দরবার'-এ আসার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দীর্ঘ ১২ বছরের এই বঞ্চনা ও পারিবারিক সমস্যার কথা তুলে ধরে ৩৪ নম্বর সিরিয়ালে একটি লিখিত অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। যদিও সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়নি, কিন্তু দরবারে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেন। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী দফতরের নির্দেশে পুঞ্চা থানা, পুঞ্চা ব্লক প্রশাসন এবং স্থানীয় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলা হয়।
যৌথ প্রশাসনিক বৈঠক ও সমস্যার দ্রুত সমাধান
মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন আসার পরই জোরকদমে তৎপরতা শুরু হয় স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে। পুঞ্চা থানার পুলিস ও ব্লকের আধিকারিকরা জমি বিবাদে জড়িত দুই পক্ষকেই ডেকে পাঠান। প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করে দুই পক্ষের বক্তব্য শোনা হয়। আইনি নিষ্পত্তি: সমস্ত নথিপত্র পরীক্ষা করে প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও পারিবারিক বিবাদের কারণে বাউরী পরিবারকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। নির্দেশ পাওয়ার পরদিন শুক্রবারই পুঞ্চা থানার বিশাল পুলিস বাহিনীর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা কৃষ্ণের বাড়িতে যান এবং প্রয়োজনীয় মিটার ও তার বসিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ করেন।
আলো জ্বলতেই আবেগঘন পরিবার, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ
দীর্ঘ ১২ বছর পর ঘরের দেওয়ালে সুইচ টিপতেই যখন আলো জ্বলে ওঠে, তখন কৃষ্ণ বাউরী ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের চোখে নেমে আসে আনন্দের জল। এক নিমেষে কেটে যায় বছরের পর বছর জমে থাকা ক্ষোভ ও অবসাদ। কৃষ্ণ বাউরী আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, "আমরা ভেবেছিলাম আমাদের বোধহয় এই অন্ধকারেই জীবন কাটাতে হবে। নতুন সরকার আসার পর আশার আলো দেখতে পেয়ে আমার স্ত্রী ও মেয়ে সল্টলেকে গিয়েছিল। বলা হয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা হবে, আর মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই পুলিস-প্রশাসন এসে আমাদের ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিল। নতুন বিজেপির সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্থানীয় প্রশাসনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার থেকে আমার পরিবার শান্তিতে বাঁচার সুযোগ পেল।"
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